Da lunedì 16 marzo chiude per quasi due mesi una pista di Malpensa

Annunciata già tempo fa, “scatta” lunedì 16 marzo la chiusura della pista 35L/17R dell’aeroporto di Milano Malpensa, una delle due dello scalo.

La pista “sinistra” (quella più a Ovest, la sinistra guardando da Sud a Nord, la direzione prevalente dei decolli) sarà oggetto di lavori fino al 9 maggio 2026, per consentire interventi di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica dell’infrastruttura. Un cantiere che sarà operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Durante il periodo dei lavori, che rientrano nell’ambito del programma di manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, Milano Malpensa resterà regolarmente operativo grazie all’utilizzo della seconda pista, con una riduzione della capacità complessiva dello scalo.

I lavori in programma a Malpensa

I lavori, eseguiti 7 giorni su 7 h24, rientrano nella pianificazione prevista dal ciclo di vita utile delle infrastrutture.I PEr questo sono stati programmati per tempo, in modo da trasferire (pochi) voli a Linate.

lavori riguarderanno il rifacimento della pavimentazione della pista e delle superfici adibite al rullaggio degli aeromobili, nonché l’ammodernamento degli impianti tecnologici (AVL), previsti nel ciclo di vita delle infrastrutture e finalizzati a garantire nel tempo elevati standard di sicurezza e affidabilità operativa. È inoltre prevista la completa sostituzione dell’impianto di illuminazione, attraverso l’impiego di innovative lampade a LED e l’installazione di un nuovo sistema di monitoraggio delle luci. Gli interventi interesseranno anche parte delle vie di rullaggio, rendendo necessarie alcune modifiche alle consuete modalità di gestione della movimentazione a terra degli aeromobili.

«I lavori programmati su una delle piste di Milano Malpensa rientrano in un piano di investimenti strutturato per garantire nel tempo solidità infrastrutturale, sicurezza e affidabilità operativa dello scalo, rafforzandone la competitività»– ha dichiarato Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA Milan Airports. «La pianificazione anticipata degli interventi permette di contenere al minimo l’impatto sull’utenza e di assicurare continuità operativa e qualità del servizio per i passeggeri del sistema aeroportuale milanese».

Il traffico, concentrato su una sola pista, sarà gestito con i previsti schemi di ripartizione su diverse rotte di decollo. Ma ci saranno anche una parziale riduzione del traffico, con lo spostamento di alcuni voli.

Potenziata l’operatività di Linate

Una parte dei voli, nel periodo dei lavori, è stata infatti riprogrammata su Linate: per i viaggiatori non c’è da preoccuparsi, nel senso che era già previsto e quindi chi ha acquistato biglietti nei mesi scorsi ha già trovato il volo da Linate anziché da Malpensa.

Lo spostamento ha invece richieste un complesso lavoro di programmazione dei movimenti a Linate: Enac, su proposta del gestore, in via esclusivamente temporanea e limitatamente al periodo di chiusura della pista 35L di Malpensa, ha incrementato la capacità operativa dell’aeroporto di Milano Linate, al fine di consentire la temporanea riallocazione di una parte del traffico storico operato da Milano Malpensa. In particolare, la capacità dell’aeroporto di Milano Linate, fissata a 18 movimenti orari, è stata elevata fino a un massimo di 8 movimenti aggiuntivi/ora, solo per i voli da/per destinazioni Schengen, operati con aeromobili narrow-body.

In realtà nell’ambito della nuova capacità temporanea, l’effettivo utilizzo, finora, è pari a due movimenti aggiuntivi all’ora, solo in alcune fasce orarie. C’è un solo caso di volo che è stato cancellato volontariamente dalla compagnia: si tratta del Malpensa-Fiumicino di Aeroitalia, sospeso – dicono i vertici della compagnia – perché le limitazioni al numero di slot da Linate lo avrebbero reso antieconomico.

Per il resto le destinazioni da Milano sono tutte confermate.