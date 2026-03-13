Dal 14 marzo riaprono i musei del Sacro Monte di Varese

Il Sacro Monte di Varese riapre i suoi musei. Sabato 14 marzo comincia la stagione 2026 del Museo Baroffio, della Cripta del Santuario e della Casa Museo Lodovico Pogliaghi.

I tre spazi culturali rappresentano alcune delle principali tappe del percorso artistico e spirituale del borgo patrimonio Unesco, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire collezioni d’arte sacra, ambienti storici e luoghi legati alla storia del Santuario.

Gli orari di apertura

Durante la settimana, la Casa Museo Lodovico Pogliaghi sarà aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, mentre il Museo Baroffio e la Cripta del Santuario saranno aperti dalle 14 alle 18. Nei fine settimana e nei giorni festivi, invece, tutti i musei saranno aperti dalle 10 alle 18.

Visite guidate nel fine settimana

Nei giorni di sabato, domenica e festivi sono previste visite guidate per i singoli visitatori alla Casa Museo Pogliaghi e alla Cripta del Santuario. Le visite sono comprese nel costo del biglietto e partono ogni ora dalle 10, con l’eccezione della fascia delle 13.

Biglietti e informazioni

I biglietti possono essere acquistati direttamente sul posto, ma dal Sacro Monte consigliano l’acquisto online dal sito ufficiale. Per informazioni è possibile scrivere a info@sacromontedivarese.it oppure contattare il numero 3664774873.