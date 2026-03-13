Dal 14 marzo riaprono i musei del Sacro Monte di Varese
Dopo la pausa invernale ripartono le attività culturali nei musei del Sacro Monte di Varese con la riapertura del Museo Baroffio, della Cripta del Santuario e della Casa Museo Pogliaghi
Il Sacro Monte di Varese riapre i suoi musei. Sabato 14 marzo comincia la stagione 2026 del Museo Baroffio, della Cripta del Santuario e della Casa Museo Lodovico Pogliaghi.
I tre spazi culturali rappresentano alcune delle principali tappe del percorso artistico e spirituale del borgo patrimonio Unesco, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire collezioni d’arte sacra, ambienti storici e luoghi legati alla storia del Santuario.
Gli orari di apertura
Durante la settimana, la Casa Museo Lodovico Pogliaghi sarà aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, mentre il Museo Baroffio e la Cripta del Santuario saranno aperti dalle 14 alle 18. Nei fine settimana e nei giorni festivi, invece, tutti i musei saranno aperti dalle 10 alle 18.
Visite guidate nel fine settimana
Nei giorni di sabato, domenica e festivi sono previste visite guidate per i singoli visitatori alla Casa Museo Pogliaghi e alla Cripta del Santuario. Le visite sono comprese nel costo del biglietto e partono ogni ora dalle 10, con l’eccezione della fascia delle 13.
Biglietti e informazioni
I biglietti possono essere acquistati direttamente sul posto, ma dal Sacro Monte consigliano l’acquisto online dal sito ufficiale. Per informazioni è possibile scrivere a info@sacromontedivarese.it oppure contattare il numero 3664774873.
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