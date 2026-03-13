Varese News

Varese Laghi

Dal 14 marzo riaprono i musei del Sacro Monte di Varese

Dopo la pausa invernale ripartono le attività culturali nei musei del Sacro Monte di Varese con la riapertura del Museo Baroffio, della Cripta del Santuario e della Casa Museo Pogliaghi

Casa Museo Lodovico Pogliaghi

Il Sacro Monte di Varese riapre i suoi musei. Sabato 14 marzo comincia la stagione 2026 del Museo Baroffio, della Cripta del Santuario e della Casa Museo Lodovico Pogliaghi.

I tre spazi culturali rappresentano alcune delle principali tappe del percorso artistico e spirituale del borgo patrimonio Unesco, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire collezioni d’arte sacra, ambienti storici e luoghi legati alla storia del Santuario.

Gli orari di apertura

Durante la settimana, la Casa Museo Lodovico Pogliaghi sarà aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, mentre il Museo Baroffio e la Cripta del Santuario saranno aperti dalle 14 alle 18. Nei fine settimana e nei giorni festivi, invece, tutti i musei saranno aperti dalle 10 alle 18.

Visite guidate nel fine settimana

Nei giorni di sabato, domenica e festivi sono previste visite guidate per i singoli visitatori alla Casa Museo Pogliaghi e alla Cripta del Santuario. Le visite sono comprese nel costo del biglietto e partono ogni ora dalle 10, con l’eccezione della fascia delle 13.

Biglietti e informazioni

I biglietti possono essere acquistati direttamente sul posto, ma dal Sacro Monte consigliano l’acquisto online dal sito ufficiale. Per informazioni è possibile scrivere a info@sacromontedivarese.it oppure contattare il numero 3664774873.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.