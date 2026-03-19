Dalla Valle Camonica a Varese, la Lombardia celebra la Giornata mondiale dell’acqua

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, in programma il 22 marzo, le aziende idriche lombarde rilanciano il loro impegno tra sostenibilità, innovazione e attenzione ai temi sociali. Un calendario ricco di eventi, incontri e attività educative animerà diversi territori della regione, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni sul valore della risorsa idrica e sulle sfide legate al suo utilizzo

Il tema 2026: acqua e parità di genere

Istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, la Giornata Mondiale dell’Acqua assume nel 2026 un significato ancora più attuale. Il focus scelto, «Water and Gender – Where Water Flows, Equality Grows», mette in relazione la gestione dell’acqua con la parità di genere, evidenziando il ruolo spesso poco visibile ma fondamentale di donne e ragazze.

La campagna richiama in particolare due aspetti: il peso sproporzionato che molte donne sostengono nell’accesso alla risorsa idrica e la necessità di una loro maggiore presenza nei processi decisionali.

Il ruolo delle utility lombarde

«In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua ritengo sia fondamentale ribadire il valore di una risorsa che è bene essenziale comune» – Yuri Santagostino, presidente Confservizi Lombardia – «non possiamo più considerare l’acqua solo come servizio essenziale da garantire, ma come patrimonio da tutelare con visione e responsabilità»

Santagostino sottolinea anche il ruolo strategico delle aziende del settore: «Dobbiamo pensare sempre più le nostre aziende come miniere di risorse strategiche, capaci di generare valore in un’ottica di economia circolare e contribuire alla resilienza dei territori»

Eventi in tutta la Lombardia

Numerose le iniziative organizzate su scala regionale. In provincia di Varese, Alfa propone il convegno “La verità viene a galla” a Villa Cagnola di Gazzada Schianno, dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e consumo idrico, con esperti del settore e momenti di approfondimento anche sugli effetti sociali delle nuove tecnologie.

A Mantova, AqA sarà protagonista dell’evento “Fiumi di Primavera” con laboratori per bambini, mentre Como Acqua punta sulla sensibilizzazione dei più giovani con un inserto educativo dedicato al tema acqua ed equità.

Dalle visite guidate ai progetti educativi

Non mancano iniziative che uniscono divulgazione e scoperta del territorio. A Malonno, in Valle Camonica, sarà possibile visitare la miniera Ferromin per conoscere il legame tra acqua e attività mineraria. A Lecco, Lario Reti Holding apre le porte del depuratore di Nibionno con attività didattiche anche per i più piccoli.

A Bergamo, Uniacque propone incontri e visite guidate lungo l’antico acquedotto magistrale, mentre a Cremona Padania Acque presenta un importante intervento di riqualificazione finanziato con fondi PNRR.

Chiude il programma il Lodigiano, con la finale del Campionato dell’Acqua, un progetto educativo che coinvolge centinaia di studenti delle scuole primarie.

L’elenco completo

ACQUE BRESCIANE – Domenica 22 marzo, evento speciale a Malonno, in Valle Camonica. E’ prevista un’apertura straordinaria con visita guidata alla miniera Ferromin, un’esperienza che permetterà ai partecipanti di scoprire il legame tra storia del territorio, attività mineraria e risorsa idrica. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Malonno e la cooperativa Ferrominers, nata nel 2025 da un sogno coltivato fin dall’infanzia dai soci fondatori e dal gruppo speleologico di Malonno. Le visite guidate, della durata di circa due ore, si svolgeranno in due turni (alle ore 10.00 e alle ore 15.00) e accompagneranno i partecipanti in un percorso suggestivo all’interno della miniera, alla scoperta di un patrimonio storico e ambientale unico nel cuore della Valle dei Segni. Le iscrizioni sono aperte al link CLICCA QUI + LOCANDINA

ALFA, VARESE – Sabato 21 marzo, a partire dalle 14.30, nelle sale di Villa Cagnola, a Gazzada Schianno. L’intelligenza artificiale consuma acqua. Molta più di quanto si immagini. I data center che alimentano le tecnologie digitali hanno infatti bisogno di grandi quantità di energia e di sistemi di raffreddamento che richiedono ingenti volumi d’acqua. Proprio di questo si parlerà nella quarta edizione del convegno “La verità viene a galla” che offrirà l’occasione anche per riflettere su come l’innovazione tecnologica possa diventare anche uno strumento per migliorare la gestione della risorsa idrica, rendendola più efficiente e sostenibile.

Intervengono: Luca Lolaico, Direttore generale di Alfa, e il giornalista Paolo Centofanti; il Direttore tecnico di Alfa Fabio Bandera e l’ingegnere informatico Aldo Lupi approfondiranno come l’intelligenza artificiale possa contribuire a una gestione più efficiente delle reti e delle risorse idriche.

Marco Cavallin AD di Alfa e Bernd Manfred Gawlik, esperto di risorse sostenibili del JRC, che affronteranno il tema dell’acqua come bene comune in un contesto di crescente pressione sulle risorse naturali. Il convegno si concluderà con una riflessione sulle conseguenze che derivano da un uso improprio di chatbot, con un focus particolare sugli adolescenti. Sul palco, insieme al Presidente Alfa Paolo Mazzucchelli, la psicologa Elena Pace. A moderare l’incontro sarà la giornalista Debora Banfi, direttore della testata Alfa Notizie. Ingresso libero. Il convegno sarà trasmesso in diretta sui siti www.alfanotizie.it e www.dday.it

AqA, MANTOVA – Venerdì 20 marzo, AqA sarà presente con attività e laboratori per i bambini sul Lungolago Gonzaga a Mantova per partecipare alla 26ª edizione di “Fiumi di Primavera”. L’iniziativa, promossa nell’ambito del GLOBE Program in collaborazione con la rete GLOBE Europe-Eurasia, si conferma un’occasione unica per unire educazione, scienza e cittadinanza attiva a tutela della nostra risorsa più preziosa. Il tema ufficiale di quest’anno, scelto dalle Nazioni Unite, è “Il ruolo dell’acqua nella parità di genere”. Sarà proprio questo il filo conduttore di un programma che esplorerà a 360 gradi le sfide idriche del nostro tempo. La partecipazione ai laboratori di AqA è libera e gratuita.

COMO ACQUA – Sensibilizzare. E’ questo con questo spirito che l’azienda che gestisce il servizio idrico comasco deciso di pubblicare un inserto di quattro pagine sul giornale locale La Provincia di Como, dedicato a bambini e ragazzi. Il tema è quello di acqua e equità, proposto dalle Nazioni Unite per il 2026. L’inserto in formato digitale sarà scaricabile anche dal sito comoacqua.it e sarà divulgato alle scuole del territorio come proposta di edizione civica.

GRUPPO CAP, CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO – Gruppo CAP celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua con una settimana di iniziative volte a valorizzare l’acqua come risorsa fondamentale per la vita, la sostenibilità e l’equità sociale.

Il programma collega istituzioni, imprese, comunità locali e scuole, confermando la strategia dell’azienda di “cambiare per crescere” attraverso infrastrutture resilienti e una gestione consapevole del patrimonio idrico. Consulta il fitto calendario CLICCA QUI

LARIO RETI, LECCO – Sabato 21 marzo si terrà l’Open Day organizzato presso il depuratore di Nibionno – via Località Gaggio – per scoprire tante curiosità sul processo di depurazione dell’acqua. L’evento, patrocinato da Confservizi Lombardia e dal Parco Regionale della Valle del Lambro, sarà anche un’occasione per scoprire da vicino la fitodepurazione: un sistema naturale che riproduce i meccanismi di autodepurazione tipici delle zone umide, in cui le piante acquatiche e la flora batterica collaborano per biofiltrare gli inquinanti presenti nell’acqua. Una soluzione che unisce tecnologia ed ecologia in modo sostenibile.

Durante la giornata sarà inoltre disponibile un laboratorio didattico dedicato ai più piccoli, per avvicinare anche i bambini al mondo dell’acqua in modo coinvolgente e interattivo. L’evento è gratuito e aperto a tutti, in caso di pioggia sarà rimandato a data da destinarsi.

Per maggiori informazioni e iscrizioni alla visita guidata: https://www.larioreti.it/open-day/

PADANIA ACQUE, CREMONA – Lunedì 23 marzo, alle 11.00, presso la Centrale Realdo Colombo in Via Realdo Colombo, 2 a Cremona si terrà la presentazione ufficiale dei lavori di riqualificazione e potenziamento della Centrale Idrica “Realdo Colombo” di Cremona, il più significativo intervento realizzato da Padania Acque grazie ai fondi PNRR. L’opera, del valore complessivo di 2,6 milioni di euro, rientra nel più ampio progetto E.A.S.I. Efficientamento reti Acquedottistiche tramite Sistema Integrato, finanziato per l’83% dal PNRR.

L’appuntamento prevede un tour guidato esclusivo all’interno dell’impianto per permettere riprese video e scatti fotografici. Saranno presenti i vertici di Padania Acque, il personale tecnico aziendale impegnato nei lavori appena conclusi e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Cremona. Per confermare la presenza, scrivere entro venerdì 20 marzo a: comunicazione@padania-acque.it

SAL, LODI – Il 27 marzo si disputerà la finale del Campionato dell’Acqua Lodigiana, momento conclusivo dell’edizione 2025/2026 del progetto ludico/didattico Acqua e Vinci – Campionato dell’Acqua Lodigiana, rivolto alle classi quarte della scuola primaria della provincia di Lodi. Quella del prossimo 27 marzo sarà l’undicesima edizione del Campionato che anche quest’anno ha registrato un’ampia adesione: 50 classi per un totale di 932 studenti. Alla finale parteciperanno 5 classi, quelle che hanno totalizzato il punteggio più alto durante le fasi di gioco online che si sono disputate tra gennaio e febbraio 2026. Il progetto è iniziato a ottobre 2025 con i laboratori in classe, a cura di MLFM (Movimento Lotta Fame Mondo), partner di SAL in questa iniziativa.

Il programma del 27 marzo, oltre alla finale del Campionato dell’Acqua Lodigiana, include anche lo spettacolo teatrale “Abracadacqua”, a cura della Compagnia dei Piccoli, a cui hanno già aderito 21 delle classi iscritte al progetto per un totale di circa 450 studenti. Dato il gran numero di adesioni, lo spettacolo verrà messo in scena due volte nell’arco della stessa mattinata, prima e dopo la finale del Campionato dell’Acqua Lodigiana.

UNIACQUE, BERGAMO – Giovedì 19 marzo 2026, ore 20.30, PalaMonti, “Acqua ovunque. Conoscere per valorizzare una risorsa fondamentale per la vita”.

La sera del 19 marzo si sale idealmente in quota: insieme al CAI – sezione di Bergamo, Uniacque propone un incontro sul rapporto tra acqua e territorio, tra sorgenti montane, cambiamento climatico, tutela ambientale e gestione delle fonti di approvvigionamento. Un focus particolare sarà dedicato ad “Acqua Sorgente”, progetto presentato nel 2025 che promuove lo studio delle sorgenti (caratteristiche e variazioni temporali), la possibile adozione di misure per proteggerle e, più in generale, la valorizzazione delle risorse idriche “alte” che da sempre sostengono la vita delle comunità a valle.

Intervengono: Dario Nisoli, Presidente CAI sez. Bergamo; Pierangelo Bertocchi, Amministratore Delegato Uniacque; Oriana Ruzzini, Assessore Comune di Bergamo; Gianni Scarfone, Commissione Cultura CAI Bergamo; Carolina Paglia, Commissione Cultura CAI Bergamo; Danilo Donadoni, Presidente Commissione Tutela Ambiente Montano CAI Bergamo; Riccardo Fidanzio, Commissione Cultura CAI Bergamo; Lorenzo Rota, Presidente Speleo Club Orobico CAI Bergamo; Fabio Gatti, Associazione Progetto Sebino e Fabio Locatelli, Responsabile RPI Impianti Zona C Uniacque. Partecipazione libera.

Sabato 21 e domenica 22 marzo, Città Alta – Colle Aperto, “L’Itinerario dell’acqua” – Visite guidate all’Acquedotto Magistrale. Ritrovo ore 8.45, partenza ore 9.00 (per entrambe le giornate). Nel fine settimana, la storia torna a parlare con le visite guidate lungo l’antico tracciato dell’Acquedotto Magistrale di Bergamo Alta, primo nucleo storico del servizio idrico cittadino, tra sorgenti, cisterne, fontane e lavatoi e accesso a luoghi normalmente chiusi al pubblico. L’iniziativa vede la partecipazione del sassofonista Massimiliano Milesi e del violinista violista Daniele Richiedei. Prenotazione obbligatoria e posti limitati, in collaborazione con Bergamo Jazz Festival 2026 e Fondazione Teatro Donizetti. Per info e prenotazioni: https://www.teatrodonizetti.it

Domenica 22 marzo, ore 11.00, CULT! – Auditorium Piazza Libertà, “Cronache di una biologa in difesa degli Oceani”. Incontro con Martina Capriotti, Università di Camerino e con il divulgatore e conduttore televisivo Ruggero Rollini. Spazio alla divulgazione scientifica con Martina Capriotti, biologa marina e National Geographic Explorer, che ci invita a tuffarci sotto la superficie per scoprire le meraviglie e le fragilità dei nostri mari. In collaborazione con Fondazione BergamoScienza. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria (BergamoScienza).