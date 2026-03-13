E’ stato l’inverno più caldo degli ultimi vent’anni: a Varese solo 3 centimetri di neve e 19 giorni di gelo

A Varese, l’inverno che sta finendo è stato il terzo più caldo dagli anni 60 ad oggi.

Lo dicono i dati raccolti dal Centro Geofisico Prealpino: più caldi di lui sono l’inverno 2025 2024 e il 2007, e alla pari con il 2020. La temperatura media, infatti, è stata di 6 gradi centigradi. Le giornate “di gelo” – in cui sono state raggiunte cioè minime pari o inferiori a 0°C – sono state solamente 19, contro le oltre 70 che si registravano negli anni 80.

In città è poi mancata la neve: ne sono caduti soli 3 cm il 3 febbraio e spessori non misurabili il 21 e 24 novembre. Leggermente migliore la situazione nelle aree naturali del Campo dei Fiori, dove si sono registrati 88 cm di neve complessivi, che posizionano questo inverno al settimo posto tra quelli meno nevosi. La media storica dei cm di neve fresca annuale, per il Campo dei Fiori, era di ben 403 cm nel ventennio 1968-1987.

«Conoscere questi numeri è fondamentale per rendersi conto di quanto tutto stia cambiando in fretta. La crisi climatica nella regione alpina e prealpina procede infatti due volte più velocemente che nel resto del Pianeta – spiega il meteorologo Paolo Valisa, del Centro Geofisico Prealpino – tanto che negli ultimi 50 anni le temperature, nell’area prealpina, sono aumentate di 2 gradi e mezzo. Durante l’inverno, si notano soprattutto la scomparsa delle nevi a basse quote e le temperature più alte, mentre il ritiro dei ghiacciai modifica il regime idrologico».

NUOVE CENTRALINE DI RILEVAZIONE DATI PER MONITORARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Per migliorare la rete delle centraline meteo, necessaria a studiare i mutamenti in atto, il Centro Geofisico Prealpino sta prendendo parte al progetto Bosco Clima, insieme a Comunità Montana (nel ruolo di ente capofila), il Parco regionale Campo dei Fiori, l’Università degli Studi dell’Insubria, le associazioni Lipu e Cast.

L’iniziativa, che si chiuderà nel 2027, è sostenuta da Fondazione Cariplo grazie al programma F2C – Fondazione Cariplo per il clima, tramite la Call for Ideas “Strategia Clima”. «Grazie al progetto, finora abbiamo rinnovato tre centraline già esistenti e installato tre nuove centraline a Cassano Valcuvia, Brezzo di Bedero e monte San Martino – spiega Valisa – in più, ne installeremo altre cinque o sei prima della fine del progetto. La ricerca scientifica è un tassello fondamentale della lotta al cambiamento climatico mentre la tutela delle aree boschive e l’attenzione a consumi ed emissioni, anche a livello locale, possono contribuire a mitigare gli effetti a cascata del rialzo delle temperature».