È uscito il nuovo RMFonline: dal Medio Oriente a Sanremo le storie del magazine di Radio Missione Francescana

È online il nuovo numero di RMFonline, il magazine digitale di Radio Missione Francescana. L’edizione del 7 marzo 2026 propone, come sempre, una raccolta di commenti, riflessioni e storie che spaziano dall’attualità internazionale alla cultura, dalla società alla vita del territorio. Il numero è consultabile gratuitamente sul sito www.rmfonline.it

.

Ad aprire il magazine è l’editoriale di Massimo Lodi, intitolato Figli di Marte, che riflette sulle tensioni internazionali e sull’attacco all’Iran, interrogandosi sul ruolo dell’Occidente e sulle divisioni interne alla politica europea e italiana. Un testo che invita a interrogarsi sulle responsabilità e sulle conseguenze dei conflitti nel mondo contemporaneo.

Attualità, politica e scenari internazionali

Tra gli articoli dedicati alla geopolitica e ai rapporti internazionali, Costante Portatadino analizza i rischi legati alla crisi iraniana e alle scelte di Stati Uniti e Israele, mentre Franco Ferraro, nella rubrica Pennsylvania Avenue, affronta il tema dell’intelligenza artificiale e del suo utilizzo nel contesto militare e politico americano.

Il numero propone anche riflessioni sull’informazione e sulla società contemporanea. Gianfranco Fabi racconta un incontro con studenti milanesi per discutere di comunicazione nell’epoca dei social network, mentre Paolo Costa, nel Pope Corner, parte da un piccolo libro di spiritualità per raccontare il percorso umano e religioso di papa Leone XIV.

Cultura, musica e memoria

Ampio spazio anche alla cultura. Luisa Negri prende spunto dal Festival di Sanremo e da una canzone di Ermal Meta per riflettere sul destino dei bambini vittime delle guerre. Sergio Redaelli racconta invece la figura del cabarettista e cantante milanese Nanni Svampa, ricordato a quasi dieci anni dalla scomparsa attraverso il racconto della moglie Dina Gianoni.

Tra gli altri contributi, Renata Ballerio presenta la nuova edizione del festival filosofico Filosofarti, dedicato quest’anno al tema delle reti e dell’intelligenza artificiale, mentre la rubrica televisiva commenta l’ultima edizione del Festival di Sanremo e il ruolo che continua ad avere nella cultura popolare italiana.

Territorio e società

Non mancano gli articoli legati al territorio. Sandro Frigerio analizza il dibattito sul teleriscaldamento a Varese, mentre Francesco Borri presenta il nuovo regolamento comunale che consente ai cittadini di “adottare” e prendersi cura di beni comuni urbani come parchi, scuole e spazi pubblici.

Il numero ricorda inoltre Gabriele “Nane” Vianello, storico protagonista del primo scudetto della Pallacanestro Varese nel 1961, scomparso nei giorni scorsi a 87 anni.

Come sempre, RMFonline propone anche rubriche di opinione, racconti e fotografie, offrendo ai lettori uno sguardo articolato sull’attualità e sulla vita culturale e sociale.

Il nuovo numero del magazine è disponibile gratuitamente sul sito www.rmfonline.it