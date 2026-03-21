Ecco la prima cometa di un’altra stella

L’ 1 Luglio 2025,il telescopio da 0,5 m ATLAS (Asteroid-Terrestrial-Impact-Last Alert System) situato in Cile a Rio Hurtado ha scoperto (nel Sagittario con m=18) il terzo e più grande (max 10 km) oggetto extrasolare transitante nel nostro Sistema Solare: da qui il nome di 3I/ATLAS.

Bastarono pochi giorni di osservazioni un po’ dovunque nel mondo per calcolarne un’ orbita incredibilmente eccentrica (e=6 !) e inclinata di 175,1°. Sarò questo il tema centrale della importante serata organizzata dal GAT, Gruppo Astronomico Tradatese per Lunedì 23 Marzo, ore 21 al Cine Grassi. Relatore il dottor Cesare Guaita.

(Presidente del GAT) , sul tema : 40 ANNI DO COMETE DA HALLEY A 3I/ATLAS.

I primi due oggetti inter-stellari entrati nel Sistema Solare furono 1I/Oumuamua (di natura incerta) nel 2017 e 2I/Borisov (di natura cometaria) nel 2019. Mentre però 1I e 2I vennero scoperti ormai in fase di allontanamento, la scoperta di 3I/ATLAS è avvenuta PRIMA del perielio del 30 Ottobre 2025 (da 210 milioni di km): questo ha reso molto più agevole uno studio approfondito. Pochi giorni prima del perielio (il 3 Ottobre 2025) la 3I/ATLAS ha sfiorato Marte da soli 30 milioni di km ed ha potuto essere inquadrata da una decina di sonde marziane: questo, per la prima volta, ha permesso di affinarne in maniera molto precisa i parametri orbitali, anche dal punto di vista tridimensionale.

Il 6 Agosto 2025 il super-telescopio JWST ha realizzato i primi spettri, che hanno fornito una grossa sorpresa: la 3I/ATLAS, a 3,3 u.a. dal Sole, emetteva un numero di molecole (130 kg/sec) di CO2 (anidride carbonica) 8 volte superiore al numero di molecole di H2O, un valore quasi 20 volte maggiore di quello tipico delle comete solari note. E’ possibile che l’ H2O sia stata bloccata da una crosta molto spessa prodotta dai raggi cosmici nel lunghissimo percorso inter-stellare di ben 7 miliardi di anni, che la cometa ha intrapreso lasciando la sua stella di origine. Sorprese ancora maggiori sono state raccolte dai massimi telescopi mondiali e spaziali appena dopo il perielio: tutto questo e molto altro sarà oggetto della intrigante serata di Lunedì 23 Marzo al Cine Grassi di Tradate.