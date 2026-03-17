Ecografia al letto del paziente: all’ASST Sette Laghi il primo corso internazionale WINFOCUS

L’ASST Sette Laghi diventa ufficialmente sede formativa accreditata WINFOCUS, la società scientifica internazionale impegnata nella diffusione dell’ecografia Point of Care (POCUS) nella pratica clinica. Il primo appuntamento è in programma il 18 e 19 marzo, quando nelle aule formazione dell’ospedale di Varese si terrà il corso base di ecografia in emergenza-urgenza Ultrasound Life Support Basic (USLS-B).

Il corso riunirà medici e medici in formazione che operano nella gestione del paziente critico: tra i partecipanti figurano professionisti dell’ASST Sette Laghi, specializzandi della Scuola di Medicina d’Urgenza dell’Università dell’Insubria e medici provenienti anche da altre strutture sanitarie. Inoltre, in sinergia con la Scuola di Medicina d’Urgenza dell’Università dell’Insubria, di cui il PS e la Medicina d’Urgenza di ASST Sette Laghi sono sede principale, il corso viene erogato a tutti medici specializzandi della Scuola.

La Point-of-Care Ultrasound è un’ecografia eseguita direttamente al letto del paziente e rappresenta uno strumento sempre più utilizzato nei contesti di emergenza perché consente di ottenere rapidamente informazioni diagnostiche decisive. In pochi minuti, ad esempio, è possibile individuare condizioni potenzialmente critiche come ipovolemia, tamponamento cardiaco o trombosi venosa profonda, orientando in modo tempestivo le decisioni cliniche.

Il programma del corso alterna lezioni teoriche a sessioni pratiche hands-on a piccoli gruppi, durante le quali i partecipanti potranno utilizzare direttamente l’ecografo su volontari sani, guidati da una faculty multidisciplinare composta da medici di medicina d’urgenza, medicina interna e anestesia e rianimazione.

«L’ecografia Point of Care è diventata uno strumento fondamentale nella medicina d’urgenza – spiega Marco Agostinis, dirigente medico del Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza di ASST Sette Laghi e responsabile scientifico del corso – perché consente di ottenere risposte diagnostiche rapide direttamente al letto del paziente. Portare la formazione WINFOCUS a Varese significa offrire ai professionisti sanitari competenze sempre più avanzate e migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti più critici».

Il corso è accreditato con 25,60 crediti ECM e rappresenta il primo passo di un percorso formativo più ampio: nei prossimi mesi sono infatti previsti ulteriori appuntamenti dedicati all’ecografia avanzata, all’ecografia nell’arresto cardiaco e all’ecografia nello shock sotto la direzione della dottoressa Giulia Lupi, dirigente medico del Pronto Soccorso.

Con questa iniziativa l’ASST Sette Laghi rafforza il proprio impegno nella formazione e nell’innovazione clinica, promuovendo la diffusione di strumenti diagnostici sempre più efficaci nella gestione delle emergenze.

Nella foto, da sinistra la dr.ssa Francesca Cortellaro, il prof. Marco Donadini, la dott.ssa Giulia Lupi, il dott. Roberto Pizzi, la dott.ssa Erika Borotto, il dott. Paolo Onorato e la dott.ssa Maddalena Lattuada. In ultima fila il Dott. Marco Agostinis.