Esce di strada e finisce con l’auto in un dirupo, soccorsa un’anziana a Somma
Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio in via Valle. La conducente, 84 anni, è stata estratta dalle lamiere e affidata ai sanitari
Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, a Somma Lombardo, in via Valle, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura finita fuori strada.
Per cause in corso di accertamento, il veicolo è uscito dalla carreggiata ribaltandosi in un dirupo. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco con un’autopompa, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e a soccorrere la conducente, una donna di 84 anni.
Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente delicate: per liberare l’anziana, i soccorritori hanno dovuto tagliare il parabrezza del veicolo. Una volta estratta, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario, giunto sul posto con un’ambulanza.
Non sono al momento note le condizioni della ferita né le cause precise dell’incidente.
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