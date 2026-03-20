Festa grande a Somma Lombardo per i cento anni di Enrica

Festa grande ieri pomeriggio per il centesimo compleanno della signora Enrica, celebrato in un clima di affetto e partecipazione a Somma Lombardo. A portare gli auguri ufficiali della città è stato il vicesindaco Stefano Aliprandini, che ha voluto omaggiare personalmente la festeggiata in questa importante ricorrenza.

Circondata dall’affetto delle nipoti e degli amici dell’associazione Amici della chiesa di San Vito, Enrica ha vissuto un momento speciale. Proprio l’associazione le ha consegnato una targa celebrativa in riconoscimento dell’impegno e della dedizione dimostrati nel tempo.

Nel corso della sua vita, la signora Enrica è stata anche una presenza significativa nella corale Santa Cecilia di Sant’Agnese, dove ha cantato per molti anni, lasciando un ricordo prezioso nella comunità.

Un traguardo importante festeggiato con gioia e gratitudine: alla signora Enrica i più sentiti auguri.