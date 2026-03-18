Gianluca Firrisi eletto segretario generale della UIL FP Varese

Gianluca Firrisi è stato eletto nuovo Segretario Generale della UIL FP di Varese, in occasione del congresso tenutosi il 17 marzo 2026 a Villa Cagnola. La sua elezione è avvenuta su proposta della Segretaria Generale Rita Longobardi, segnando un nuovo capitolo per l’organizzazione.

Insieme al Segretario Generale Firrisi, sono stati eletti i membri della Segreteria Territoriale: Antonio Durante, Antonio Negro, Francesco Cerullo e Caterina Vignando. Il ruolo di Tesoriere è stato affidato a Giuseppe Milana.

Il congresso è stato un momento di profonda riflessione sui temi più urgenti che attraversano il mondo del lavoro. Si è discusso ampiamente dell’impatto dei conflitti attuali sul lavoro pubblico e dei servizi connessi, ribadendo l’impegno della UIL FP per obiettivi ambiziosi e dignitosi sui rinnovi contrattuali.

L’organizzazione, che conta ora 3500 iscritti, si conferma una forza politica e sociale di rilievo, rappresentando un vasto universo di lavoratori pubblici, dalla sanità agli enti locali, dal terzo settore ai ministeri, dalla polizia penitenziaria ai vigili del fuoco.

Nel suo intervento, il neo-Segretario Generale Gianluca Firrisi ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra: «Ringrazio tutti per la fiducia. Come ho detto nella mia relazione, la squadra è fondamentale. Non c’è un ‘mio’, ma nella nostra squadra è emerso un ‘noi’. Chiedo il contributo di ogni componente, a qualsiasi titolo, per contribuire a far diventare ancora più grande questa nuova organizzazione».

Il congresso ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri, tra cui il Sindaco di Varese Davide Galimberti, il Segretario Nazionale Lorenzo Raia, i Segretari Generali Regionali Daniele Ballabio e Gianluigi Madonia, e il Coordinatore Territoriale Antonio Massafra, insieme a tantissimi segretari della Funzione Pubblica della Lombardia e di altre categorie.

La nuova UIL FP di Varese si impegna a proseguire il suo percorso di tutela e valorizzazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici, con una particolare attenzione alla contrattazione, alla sicurezza sul lavoro e alla dignità professionale, rafforzando la sua presenza e la sua voce in tutti i settori rappresentati.