Varese News

Lavoro

Gianluca Firrisi eletto segretario generale della UIL FP Varese

L'elezione è avvenuta in occasione congresso tenutosi a Villa Cagnola. Eletti anche i membri della segreteria territoriale e il tesoriere

Gianluca Firrisi segretario UIL Fp Varese

Gianluca Firrisi è stato eletto nuovo Segretario Generale della UIL FP di Varese, in occasione del congresso tenutosi  il 17 marzo 2026 a Villa Cagnola. La sua elezione è avvenuta su proposta della Segretaria Generale Rita Longobardi, segnando un nuovo capitolo per l’organizzazione.

Insieme al Segretario Generale Firrisi, sono stati eletti i membri della Segreteria Territoriale: Antonio Durante, Antonio Negro, Francesco Cerullo e Caterina Vignando. Il ruolo di Tesoriere è stato affidato a Giuseppe Milana.

Il congresso è stato un momento di profonda riflessione sui temi più urgenti che attraversano il mondo del lavoro. Si è discusso ampiamente dell’impatto dei conflitti attuali sul lavoro pubblico e dei servizi connessi, ribadendo l’impegno della UIL FP per obiettivi ambiziosi e dignitosi sui rinnovi contrattuali.

L’organizzazione, che conta ora 3500 iscritti, si conferma una forza politica e sociale di rilievo, rappresentando un vasto universo di lavoratori pubblici, dalla sanità agli enti locali, dal terzo settore ai ministeri, dalla polizia penitenziaria ai vigili del fuoco.

Nel suo intervento, il neo-Segretario Generale Gianluca Firrisi ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra: «Ringrazio tutti per la fiducia. Come ho detto nella mia relazione, la squadra è fondamentale. Non c’è un ‘mio’, ma nella nostra squadra è emerso un ‘noi’. Chiedo il contributo di ogni componente, a qualsiasi titolo, per contribuire a far diventare ancora più grande questa nuova organizzazione».

Il congresso ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri, tra cui il Sindaco di Varese Davide Galimberti, il Segretario Nazionale Lorenzo Raia, i Segretari Generali Regionali Daniele Ballabio e Gianluigi Madonia, e il Coordinatore Territoriale Antonio Massafra, insieme a tantissimi segretari della Funzione Pubblica della Lombardia e di altre categorie.

La nuova UIL FP di Varese si impegna a proseguire il suo percorso di tutela e valorizzazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici, con una particolare attenzione alla contrattazione, alla sicurezza sul lavoro e alla dignità professionale, rafforzando la sua presenza e la sua voce in tutti i settori rappresentati.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.