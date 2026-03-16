Fondi da Regione Lombardia per l’affitto, Dell’Erba e Zocchi: “Aiuto concreto per 218 famiglie varesine”
I consiglieri regionali di Fratelli d'Italia sottolineano l'importanza dei fondi destinati al territorio varesino per contrastare la morosità incolpevole e i possibili sfratti
Regione Lombardia ha stanziato un fondo di 228.463 euro destinato a supportare circa 218 nuclei familiari della provincia di Varese in difficoltà con il pagamento del canone di locazione. La misura punta a contrastare il fenomeno della morosità incolpevole, offrendo una boccata d’ossigeno a chi, pur vivendo in case del mercato privato, non riesce a far fronte alle spese abitative a causa di crisi economiche improvvise.
L’intervento di Dell’Erba e Zocchi
Sull’importanza dello stanziamento sono intervenuti i consiglieri regionali varesini di Fratelli d’Italia, Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi, che hanno sottolineato la valenza sociale del provvedimento. «Questo intervento rappresenta un aiuto concreto – spiegano i due esponenti di maggioranza al Pirellone – per i nuclei familiari che affrontano difficoltà economiche improvvise o prolungate. Il sostegno al pagamento dell’affitto significa dare stabilità e sicurezza alle persone e alle comunità che vivono nel nostro territorio».
La gestione dei fondi sul territorio
Le risorse non verranno erogate direttamente dalla Regione ai cittadini, ma passeranno attraverso una gestione capillare affidata agli enti locali. Saranno infatti i Comuni e i Capofila degli Ambiti territoriali a occuparsi della distribuzione dei contributi, calibrando le erogazioni medie in base alle reali necessità dei beneficiari residenti nei diversi distretti della provincia.
Risposte concrete alla pressione abitativa
L’iniziativa si inserisce in un piano regionale più vasto che mira a intervenire nelle aree dove la pressione abitativa è più sentita e dove il rischio di sfratto per morosità è più alto. «Ringraziamo l’assessore alla Casa Paolo Franco e la Giunta regionale – concludono Dell’Erba e Zocchi – per aver accolto le esigenze del nostro territorio e tradotto le difficoltà in risposte concrete».
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