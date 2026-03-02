Gallarate, all’ospedale visite gratuite per l’(H) Open Day sulla psoriasi

L’Ospedale di Gallarate aderisce all’(H) Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda ETS e apre le porte ai pazienti per una mattinata dedicata a informazione, prevenzione e presa in carico specialistica. L’appuntamento è per martedì 11 marzo, dalle 9.00 alle 12.00, al Day Hospital di Dermatologia (1° piano) del Presidio Ospedaliero di Gallarate.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su una patologia cronica e sistemica che interessa circa il 2-3% della popolazione e che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita.

Una malattia che va oltre la pelle

«La psoriasi è una patologia cronica che coinvolge circa il 2-3% della popolazione. Nonostante la manifestazione più evidente riguardi la pelle – con la caratteristica forma a placche che rappresenta circa il 90% dei casi e si contraddistingue per lesioni eritematose spesso associate a prurito, dolore e bruciore – è a tutti gli effetti una patologia sistemica, associata a comorbilità rilevanti, tra cui artrite psoriasica, malattie cardiovascolari, diabete e patologie infiammatorie intestinali» – Dario Tomasini, Direttore della Dermatologia di Busto Arsizio-Gallarate -.

Il coinvolgimento di aree visibili come volto, mani o cuoio capelluto può inoltre incidere in modo profondo sulla sfera relazionale e professionale, con ripercussioni sul benessere psicologico.

Visite gratuite su prenotazione

Durante l’(H) Open Day i pazienti affetti da psoriasi potranno effettuare una valutazione dermatologica specialistica, ricevere informazioni sulle terapie innovative, chiarire dubbi su sintomi, diagnosi e trattamenti e ottenere un piano terapeutico personalizzato.

L’accesso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo ambulatorio.dermo@asst-valleolona.it.

«Abbiamo deciso di aderire a questo Open Day perché riteniamo sia molto importante, per chi soffre di questa patologia, poter approfittare di diagnosi precoci, tempestiva e corretta presa in carico, e adeguato accesso alle terapie» – Francesca Crespi, Direttore Sanitario -.

Un’occasione per promuovere maggiore consapevolezza su una malattia spesso sottovalutata e per favorire un percorso di cura strutturato e multidisciplinare.