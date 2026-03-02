Gallarate, all’ospedale visite gratuite per l’(H) Open Day sulla psoriasi
Al Day Hospital di Dermatologia specialisti a disposizione dei pazienti per chiarire dubbi, valutare i sintomi e impostare un piano terapeutico mirato con accesso gratuito ma su prenotazione
L’Ospedale di Gallarate aderisce all’(H) Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda ETS e apre le porte ai pazienti per una mattinata dedicata a informazione, prevenzione e presa in carico specialistica. L’appuntamento è per martedì 11 marzo, dalle 9.00 alle 12.00, al Day Hospital di Dermatologia (1° piano) del Presidio Ospedaliero di Gallarate.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su una patologia cronica e sistemica che interessa circa il 2-3% della popolazione e che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita.
Una malattia che va oltre la pelle
«La psoriasi è una patologia cronica che coinvolge circa il 2-3% della popolazione. Nonostante la manifestazione più evidente riguardi la pelle – con la caratteristica forma a placche che rappresenta circa il 90% dei casi e si contraddistingue per lesioni eritematose spesso associate a prurito, dolore e bruciore – è a tutti gli effetti una patologia sistemica, associata a comorbilità rilevanti, tra cui artrite psoriasica, malattie cardiovascolari, diabete e patologie infiammatorie intestinali» – Dario Tomasini, Direttore della Dermatologia di Busto Arsizio-Gallarate -.
Il coinvolgimento di aree visibili come volto, mani o cuoio capelluto può inoltre incidere in modo profondo sulla sfera relazionale e professionale, con ripercussioni sul benessere psicologico.
Visite gratuite su prenotazione
Durante l’(H) Open Day i pazienti affetti da psoriasi potranno effettuare una valutazione dermatologica specialistica, ricevere informazioni sulle terapie innovative, chiarire dubbi su sintomi, diagnosi e trattamenti e ottenere un piano terapeutico personalizzato.
L’accesso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo ambulatorio.dermo@asst-valleolona.it.
«Abbiamo deciso di aderire a questo Open Day perché riteniamo sia molto importante, per chi soffre di questa patologia, poter approfittare di diagnosi precoci, tempestiva e corretta presa in carico, e adeguato accesso alle terapie» – Francesca Crespi, Direttore Sanitario -.
Un’occasione per promuovere maggiore consapevolezza su una malattia spesso sottovalutata e per favorire un percorso di cura strutturato e multidisciplinare.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.