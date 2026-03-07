Varese News

Varese Laghi

Garibaldi in Sudamerica, conferenza a Varese con lo storico Franco Petrosemolo

Appuntamento mercoledì 11 marzo nella Sala matrimoni del Comune con l’iniziativa promossa dall’Associazione Mazziniana Italiana

giuseppe garibaldi apertura blog

Un incontro dedicato alla figura di Giuseppe Garibaldi e al periodo trascorso in Sudamerica. È la conferenza dal titolo “Garibaldi in Sudamerica” organizzata dalla sezione di Associazione Mazziniana Italiana intitolata a Giovanni Bertolè Viale.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 marzo alle ore 18 nella Sala matrimoni del Comune di Varese, in via Sacco 5, a Varese.

Relatore della serata sarà il professor Franco Petrosemolo, storico dell’arte, che approfondirà il periodo sudamericano dell’eroe dei due mondi, fase cruciale della sua formazione politica e militare.

A introdurre l’incontro sarà Leonardo Tomassoni, presidente dell’Associazione Mazziniana di Varese.

L’iniziativa rientra nel calendario delle attività culturali promosse dall’associazione per approfondire la storia del Risorgimento e le figure che hanno contribuito alla nascita dell’Italia unita.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.