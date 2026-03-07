Garibaldi in Sudamerica, conferenza a Varese con lo storico Franco Petrosemolo

Un incontro dedicato alla figura di Giuseppe Garibaldi e al periodo trascorso in Sudamerica. È la conferenza dal titolo “Garibaldi in Sudamerica” organizzata dalla sezione di Associazione Mazziniana Italiana intitolata a Giovanni Bertolè Viale.
L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 marzo alle ore 18 nella Sala matrimoni del Comune di Varese, in via Sacco 5, a Varese.
Relatore della serata sarà il professor Franco Petrosemolo, storico dell’arte, che approfondirà il periodo sudamericano dell’eroe dei due mondi, fase cruciale della sua formazione politica e militare.
A introdurre l’incontro sarà Leonardo Tomassoni, presidente dell’Associazione Mazziniana di Varese.
L’iniziativa rientra nel calendario delle attività culturali promosse dall’associazione per approfondire la storia del Risorgimento e le figure che hanno contribuito alla nascita dell’Italia unita.
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.