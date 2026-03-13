Varese News

Gallarate/Malpensa

Gli studenti delle scuole di Somma Lombardo incontrano il campione Daniele Cassioli

L'evento promosso da Lions Club Somma Lombardo Castello Visconti di San Vito

Generico 09 Mar 2026

Gli studenti delle scuole Milite Ignoto e Rodari di Somma Lombardo incontrano il campione Daniele Cassioli.

Daniele ha condiviso con i ragazzi la sua storia, dimostrando che i limiti esistono solo per essere superati e che la determinazione e l’inclusione possono trasformare ogni difficoltà in una opportunità: una vera lezione di vita!

«Un ringraziamento alla Dirigente Scolastica ed ai Docenti dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”  che con costante attenzione e disponibilità collaborano con noi per offrire ai ragazzi momenti di crescita così autentici»..
L’evento promosso da Lions Club Somma Lombardo Castello Visconti di San Vito.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.