Gli studenti delle scuole di Somma Lombardo incontrano il campione Daniele Cassioli

Gli studenti delle scuole Milite Ignoto e Rodari di Somma Lombardo incontrano il campione Daniele Cassioli.

Daniele ha condiviso con i ragazzi la sua storia, dimostrando che i limiti esistono solo per essere superati e che la determinazione e l’inclusione possono trasformare ogni difficoltà in una opportunità: una vera lezione di vita!

«Un ringraziamento alla Dirigente Scolastica ed ai Docenti dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” che con costante attenzione e disponibilità collaborano con noi per offrire ai ragazzi momenti di crescita così autentici»..

L’evento promosso da Lions Club Somma Lombardo Castello Visconti di San Vito.