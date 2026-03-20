Guasto tra Parabiago e Rho, ritardi fino a 30 minuti sulle linee per Milano
Disagi sulla direttrice ferroviaria verso Milano: possibili cancellazioni e variazioni per diversi collegamenti lombardi
Circolazione ferroviaria rallentata, questa mattina venerdì 20 marzo, lungo la direttrice Milano a causa di un guasto alla linea tra le stazioni di Parabiago e Rho. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per il ripristino dell’infrastruttura.
I disagi stanno causando ritardi fino a 30 minuti e possibili modifiche o cancellazioni di alcune corse, necessarie per ristabilire la regolarità del servizio.
I rallentamenti interessano diverse linee del nodo ferroviario, in particolare:
Gallarate – Malpensa – Milano Centrale
Porto Ceresio – Varese – Gallarate – Milano
Domodossola – Milano
Domodossola – Arona – Gallarate – Milano
Luino – Gallarate – Milano
Laveno – Sesto Calende
Varese – Milano Passante – Treviglio
Per aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare l’app o il sito di Trenord, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
GrandeFratello su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
ClaudioCerfoglia su Viale Aguggiari, il Demanio mette all’asta l’ex stazione del tram: un pezzo di storia varesina in cerca di futuro
pzellner su Tra i rifiuti nel lago di Varese riemergono anche decine di vecchi sci: superlavoro dei volontari alla Darsena di Cazzago
GrandeFratello su Un nuovo parcheggio a Sant'Ambrogio di Varese: è partito l'iter per uno spazio nell'ex campo da basket
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.