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Gallarate/Malpensa

Guasto tra Parabiago e Rho, ritardi fino a 30 minuti sulle linee per Milano

Disagi sulla direttrice ferroviaria verso Milano: possibili cancellazioni e variazioni per diversi collegamenti lombardi

Treni della neve Trenord

Circolazione ferroviaria rallentata, questa mattina venerdì 20 marzo, lungo la direttrice Milano a causa di un guasto alla linea tra le stazioni di Parabiago e Rho. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per il ripristino dell’infrastruttura.

I disagi stanno causando ritardi fino a 30 minuti e possibili modifiche o cancellazioni di alcune corse, necessarie per ristabilire la regolarità del servizio.

I rallentamenti interessano diverse linee del nodo ferroviario, in particolare:
Gallarate – Malpensa – Milano Centrale
Porto Ceresio – Varese – Gallarate – Milano
Domodossola – Milano
Domodossola – Arona – Gallarate – Milano
Luino – Gallarate – Milano
Laveno – Sesto Calende
Varese – Milano Passante – Treviglio

Per aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare l’app o il sito di Trenord, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.

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Pubblicato il 20 Marzo 2026
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