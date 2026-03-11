Il cammino del Varese riparte da Asti. Un finale in crescendo che metta le basi per il futuro

Dopo la settimana di pausa – con amichevole a Scanzorosciate (leggi qui) – il Varese ripartirà domenica 15 marzo (ore 14.30) da Asti, per la prima delle ultime otto gare del Girone A di Serie D.

Non sarà una trasferta banale al “Censin-Bosia”. In casa degli astigiani – che in attacco puntano sull’ex Filippo Di Maira – la squadra di mister Andrea Ciceri vorrà confermare quanto di buono fatto contro il Vado e rifarsi anche della brutta sconfitta subita all’andata (0-2 al “Franco Ossola”), uno delle cadute più pesanti di questa stagione fatta di alti e bassi.

La pausa è servita anche a riportare alla migliore forma tutti gli elementi in rosa, che da qui alla fine della stagione dovranno guadagnarsi la conferma anche per l’anno prossimo. Già siglati i rinnovi con Manuel Costante, Orso De Ponti e Abraham Sovogui – oltre ad alcuni giovani – l’unico ad avere il contratto anche per la prossima stagione è Niccolò Romero. Non è però così scontato che l’attaccante piemontese possa rimanere in biancorosso, anche perché quest’anno – causa diversi problemi fisici – si è visto davvero poco, così come scarso è stato il suo apporto.

Il direttore sportivo Alessio Battaglino – anche lui fresco di rinnovo – ha sottoposto offerte ad altri elementi della squadra, sperando di formare uno zoccolo collaudato che possa essere la base per il Varese della prossima stagione. Qualcuno sembra essere più vicino, altri invece hanno già fatto capire che cercheranno altri lidi; la società ha anticipato che nei tempi giusti inizierà a comunicare chi ha già legato il suo futuro al club. L’idea del ds – e della società – è però quella di evitare un’altra ripartenza da zero ma di provare a dare fiducia a chi fino a oggi e in questo finale di stagione dimostrerà di valere la maglia biancorossa.

E mister Andrea Ciceri? Al momento è prematuro fare ragionamenti a riguardo. Da parte sua probabilmente ci sarà l’ambizione di avere una stagione in più a disposizione per provare a migliorare il risultato di quest’anno, magari con una rosa più completa e con valori maggiori. Molto, a nostro parere, si deciderà in questo finale di stagione e anche per questo il risultato finale di classifica non è inutile come vuole il regolamento di Serie D.