Il Comitato del No del Saronnese ringrazia gli elettori

“Gli elettori si sono espressi. Abbiamo favorevolmente registrato una grande affluenza alle urne. Il risultato è acquisito: ha vinto il “No”. Lo stravolgimento della Costituzione è stato respinto. Un referendum politicizzato soprattutto dal governo, con toni e argomenti inaccettabili, ha dato un esito chiaro. E’ stato fermato il tentativo di stravolgere la nostra Costituzione. A questo punto crediamo che anche gli ulteriori stravolgimenti in cantiere, quali l’autonomia differenziata, il premierato e la legge elettorale debbano subire un definitivo arresto. Un grande ringraziamento all’elettorato per aver bloccato la deriva autoritaria che la maggioranza di governo voleva dare all’ordinamento del paese. Un grande ringraziamento a tutte e a tutti i militanti che si sono spesi in questa breve e complessa campagna elettorale. Si metta il cuore in pace chi pensa di poter stravolgere la Costituzione a colpi di maggioranza: le cittadine ed i cittadini italiani sono gelosi custodi della Costituzione nata dalla Resistenza ed hanno sempre rispedito al mittente ogni tentativo. La Costituzione non va stravolta ma attuata. Viva la Costituzione!”

Comitato Civico “Giusto dire NO” del Saronnese