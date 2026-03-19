Il Comune di Malnate replica sul via Montello e Bernasconi: “Parcheggi richiesti dai residenti”

Il Comune di Malnate interviene nel discorso legato all’area tra via Bernasconi e via Montello, dopo il comunicato diramato da Malnate Ideale nei giorni scorsi (leggi qui).

«In merito alle recenti dichiarazioni di una forza politica di opposizione presente in Consiglio comunale – si legge nella nota dal Municipio -, relative all’area compresa tra via Bernasconi e via Montello, l’Amministrazione comunale ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti, nel rispetto del confronto democratico e della corretta informazione ai cittadini. L’Amministrazione è attualmente impegnata nella redazione dell’aggiornamento del Piano di Governo del Territorio (PGT), strumento fondamentale di pianificazione che definisce lo sviluppo futuro della città. Il documento è già stato approvato in una prima fase dal Consiglio comunale alcuni mesi fa e sarà sottoposto a una seconda approvazione nei prossimi mesi, al termine della quale diventerà pienamente operativo. All’interno del PGT è prevista, tra le varie azioni, la realizzazione di una zona a servizi, dove verrà creato un parcheggio, nell’area situata tra via Bernasconi e via Montello. Tale intervento nasce dall’esigenza concreta di rispondere alle necessità dei residenti: il parcheggio di via Vodice risulta infatti già saturo e, nel tempo, lungo via Bernasconi sono stati eliminati i posti auto».

«È importante sottolineare – prosegue il comunicato comunale – che il PGT rappresenta uno strumento programmatorio: una volta approvato, saranno necessari ulteriori passaggi, tra cui l’acquisizione dell’area da parte del Comune, la progettazione e infine la realizzazione dell’opera. Pur nella consapevolezza delle tempistiche richieste, l’obiettivo dell’Amministrazione resta quello di portare a compimento l’intervento previsto».

«Diversa è invece la situazione relativa all’area limitrofa – prosegue la nota -, dove è attualmente in corso un cantiere per la realizzazione di abitazioni private. In questo caso, si tratta di un intervento conforme al PGT vigente, in vigore da tempo, che consente l’edificazione – seppur con volumetrie ridotte – nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche previste. L’operatore ha pertanto deciso di esercitare un proprio diritto edificatorio. Alla luce di quanto esposto, risulta evidente come la proposta recentemente apparsa sulla stampa locale, pur apprezzabile nelle intenzioni, non trovi attualmente applicazione concreta in relazione allo stato normativo e pianificatorio vigente. L’Amministrazione conferma il proprio impegno a operare con trasparenza e responsabilità, nell’interesse della comunità e nel rispetto delle regole urbanistiche».