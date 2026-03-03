Il Consiglio regionale approva la mozione per contrastare diabete e obesità

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità a Milano una mozione bipartisan per frenare l’avanzata di diabete e obesità. Il provvedimento punta sulla prevenzione e sulla gestione digitale del paziente per abbattere i costi sanitari, stimati in circa 800 milioni di euro annui in Lombardia.

I dati regionali delineano un quadro critico: i cittadini con diabete di tipo due sono oltre 700 mila, mentre quasi il 10% della popolazione adulta è obesa. Preoccupa soprattutto la fascia infantile, dove un bambino su quattro risulta in sovrappeso. La mozione propone di potenziare la rete territoriale coinvolgendo medici di base, Case di Comunità e scuole.

«Il nostro obiettivo è chiaro: intervenire prima che la malattia produca complicanze gravi e costi sanitari elevati» ha spiegato Silvia Scurati, prima firmataria del testo. «Per questo chiediamo di completare l’integrazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, migliorare la qualità dei dati, valutare l’istituzione di un Registro regionale dell’obesità e rafforzare la Rete Diabetologica regionale».

Il piano prevede più educazione alimentare negli istituti scolastici, il potenziamento delle scienze motorie e la creazione di Palestre per la Salute. Sul fronte clinico, si punta a migliorare l’accesso ai dispositivi di automonitoraggio e a rafforzare la rete del piede diabetico, che lo scorso anno ha registrato oltre 6.000 ricoveri.

«L’obesità è una condizione che comporta gravi ripercussioni sulla salute: aumenta il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, diabete di tipo due, apnee notturne, artrosi, alcuni tumori, depressione, infertilità femminile, asma e complicanze metaboliche» ha ribadito Scurati. Il documento sollecita inoltre un’azione decisa contro l’abusivismo professionale nel campo della nutrizione.