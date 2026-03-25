Il Gruppo Alpini Varese compie 95 anni con un programma di eventi per tutto l’anno

Il Gruppo Alpini Varese festeggia nel 2026 il 95° anniversario di fondazione con un anno intero di appuntamenti aperti alla cittadinanza.

La storia del Gruppo affonda le radici nel 1931, quando la voglia di ritrovarsi e di non dimenticare i commilitoni caduti nella Prima Guerra Mondiale spinse i primi soci a costituire un punto di riferimento umano e morale per le famiglie di chi non era tornato. Da allora, l’associazione è diventata una presenza costante nel tessuto civico e sociale di Varese, riconoscibile per l’impegno nel volontariato, nello sport e nella beneficenza. «Questo 2026 non può passare inosservato — dichiara la nota degli Alpini —. È un anno che invita a ripercorrere la nostra storia, ricordare i volti e i sorrisi di chi ci ha preceduto. Guardiamo a questo anniversario con fierezza, ma anche con responsabilità».

Il primo appuntamento è fissato per domenica 29 marzo, con la Santa Messa inaugurale alle 11.15 nella Chiesa dei Frati Cappuccini di Viale Borri, accompagnata dal Coro ANA Campo dei Fiori. L’11 aprile toccherà invece alla tradizionale Pasqua dell’Alpino, con la messa nella Chiesa di San Michele a Bosto.

Il 31 maggio sarà la volta di un torneo di minibasket, organizzato in collaborazione con La Casa del Giocattolo Solidale, Il Basket Siamo Noi e Rugby Varese. Il cuore dei festeggiamenti musicali arriverà il 6 e 7 giugno, con il concerto della Fanfara Orobica il sabato sera e il tradizionale carosello musicale in centro città la domenica.

L’altro evento simbolo dell’anniversario è la Camminata Diffusa al Sacro Monte, in programma il 21 giugno: la partenza è prevista dalla sede del Gruppo in centro, in Via degli Alpini 1, con un percorso che attraverserà alcuni luoghi significativi della città prima di raggiungere il Santuario per la messa delle 11. E’ «Diffusa» perché chiunque potrà aggregarsi in qualsiasi punto del tragitto.

Il programma non si ferma qui ma si estende per tutto l’anno e si concluderà con il tradizionale Concerto di Natale del Coro ANA Campo dei Fiori. Dettagli e aggiornamenti sui singoli eventi saranno comunicati nelle prossime settimane.