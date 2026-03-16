Un nuovo traguardo storico per il nuoto master del territorio. A un anno di distanza dal primato nazionale in vasca lunga, le atlete del Team Insubrika hanno concesso il bis, firmando ieri il nuovo record italiano nella staffetta 4×200 stile libero femminile, categoria M200, questa volta in vasca corta. L’impresa è arrivata durante la seconda edizione del Trofeo Master Team Insubrika, ospitato nella piscina del centro sportivo Wave di Sesto Calende, dove le nuotatrici di casa hanno polverizzato il precedente limite nazionale.

Un distacco di oltre quindici secondi

Piera Cavallaro, Elena Manzato, Sandra Colombo e Daniela Sabatini sono le protagoniste di questa prestazione cronometrica eccezionale. Il quartetto, allenato dai campioni italiani Umberto Ramelli e Stefano Garzonio, ha fermato il cronometro a 10.04.91. Un tempo che cancella il precedente record di 10.21.84 che apparteneva alla Roma Nuoto Master, migliorandolo di quasi diciassette secondi e confermando la supremazia delle atlete varesine in questa specialità.

Grande partecipazione a Sesto Calende

Oltre al risultato tecnico di rilievo, la manifestazione ha trasformato Sesto Calende in una vera capitale del nuoto master per un giorno. Il trofeo ha richiamato oltre 500 atleti di ogni età, dai più giovani fino a un veterano di ben 94 anni. Una partecipazione massiccia che ha visto arrivare nella città sul Ticino rappresentanze da numerose regioni d’Italia: dalla Lombardia al Piemonte, passando per Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta.

Sport e sicurezza al centro

L’evento non è stato solo una vetrina agonistica, ma anche un esempio di organizzazione logistica. «Tutto si è svolto in sicurezza – hanno sottolineato gli organizzatori – anche grazie alla preziosa presenza dei volontari del CVA di Angera e del medico Fabrice Signe». Un supporto fondamentale per gestire una macchina organizzativa complessa che ha gestito centinaia di partenze e un flusso costante di sportivi e accompagnatori per l’intera giornata di gare.