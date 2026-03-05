Varese News

Incidente sulla superstrada di Malpensa, auto ribaltata in direzione A8

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 all'altezza dell'uscita per Somma Lombardo. Mezzi di soccorso in "codice rosso"

Incidente stradale sulla superstrada di Malpensa: un’auto si è ribaltata sulla carreggiata in direzione A8.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 all’altezza dell’uscita per Somma Lombardo. I mezzi di soccorso sono intervenuti in “codice rosso”: due ambulanze da Busto e Gallarate e un’automedica.

Per fortuna le due persone coinvolte, un diciottenne e un cinquentenne, non sono in pericolo di vita, pur avendo riportato traumi.

 

Pubblicato il 05 Marzo 2026
