Incidente sulla superstrada di Malpensa, auto ribaltata in direzione A8

Incidente stradale sulla superstrada di Malpensa: un’auto si è ribaltata sulla carreggiata in direzione A8.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 all’altezza dell’uscita per Somma Lombardo. I mezzi di soccorso sono intervenuti in “codice rosso”: due ambulanze da Busto e Gallarate e un’automedica.

Per fortuna le due persone coinvolte, un diciottenne e un cinquentenne, non sono in pericolo di vita, pur avendo riportato traumi.