Varese News

Gallarate/Malpensa

Incidente sull’A8 a Gallarate: traffico e coda in direzione Milano

Il sinistro ha provocato rallentamenti e una coda di circa un chilometro a partire dal chilometro 32 dell’autostrada. Coda anche fra Gallarate Ovest e Bivio Diramazione A8-A26

Generico 02 Mar 2026

Mattinata complicata per gli automobilisti in viaggio sull’Autostrada A8. Poco prima delle 10 di oggi, venerdì 6 marzo, si è verificato un incidente nel tratto subito dopo il casello di Gallarate, in direzione Milano

Il sinistro ha provocato rallentamenti e una coda di circa un chilometro a partire dal chilometro 32 dell’autostrada. Il traffico è risultato congestionato con tempi di percorrenza stimati in circa 13 minuti.

L’incidente, riporta sempre Società Autostrade, ha causato anche la coda di 1 chilometro tra Gallarate Ovest e Bivio Diramazione A8-A26/A8 MI-VA.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente né sull’eventuale presenza di feriti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e il personale addetto alla gestione del traffico per mettere in sicurezza l’area e consentire la rimozione dei veicoli coinvolti.

Inevitabili i disagi per i pendolari e per gli automobilisti diretti verso Milano lungo una delle principali arterie autostradali della Lombardia.

Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.