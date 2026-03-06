Incidente sull’A8 a Gallarate: traffico e coda in direzione Milano

Mattinata complicata per gli automobilisti in viaggio sull’Autostrada A8. Poco prima delle 10 di oggi, venerdì 6 marzo, si è verificato un incidente nel tratto subito dopo il casello di Gallarate, in direzione Milano

Il sinistro ha provocato rallentamenti e una coda di circa un chilometro a partire dal chilometro 32 dell’autostrada. Il traffico è risultato congestionato con tempi di percorrenza stimati in circa 13 minuti.

L’incidente, riporta sempre Società Autostrade, ha causato anche la coda di 1 chilometro tra Gallarate Ovest e Bivio Diramazione A8-A26/A8 MI-VA.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente né sull’eventuale presenza di feriti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e il personale addetto alla gestione del traffico per mettere in sicurezza l’area e consentire la rimozione dei veicoli coinvolti.

Inevitabili i disagi per i pendolari e per gli automobilisti diretti verso Milano lungo una delle principali arterie autostradali della Lombardia.