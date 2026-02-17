Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
L’intervento di sostituzione delle barriere antirumore comporta anche la chiusura dello svincolo in entrata per quattro mesi. Ma il tema più serio è “l’imbuto”
Sarà una riduzione non da poco: l’autostrada A8 vedrà una significativa riduzione della capacità viaria all’altezza di Gallarate, passando per otto mesi da tre a due corsie disponibili in direzione Milano, nel tratto dopo il casello gallaratese.
Il provvedimento, necessario per la riqualificazione delle barriere antirumore, comporterà anche la chiusura dello svincolo di Gallarate – in entrata per Milano – per circa quattro mesi.
Dopo i rinvii degli scorsi mesi, il piano di ammodernamento dell’autostrada A8 entra nel vivo. A partire da lunedì 23 febbraio, l’attenzione per gli automobilisti deve andare al tratto a ridosso dello svincolo di Gallarate, bivio e punto di confluenza tra il ramo per Varese e quello per Genova / Gravellona Toce.
L’elemento di maggiore criticità per il flusso veicolare sarà la riduzione della carreggiata, che passerà dalle consuete tre corsie a sole due corsie disponibili per il traffico diretto verso Milano.
Questa configurazione stradale ridotta rimarrà in vigore per l’intera durata dell’intervento, stimata in circa otto mesi. Autostrade per l’Italia ha precisato che, nonostante l’area di cantiere occupi stabilmente una parte della sede stradale, la continuità del transito sarà garantita su due corsie per limitare, nei limiti del possibile, i disagi in un tratto storicamente congestionato.
La chiusura dello svincolo di Gallarate
Parallelamente al restringimento della carreggiata, i lavori impongono una modifica sostanziale all’accessibilità locale: lo svincolo di Gallarate in ingresso verso Milano rimarrà chiuso per circa quattro mesi.
Si tratta di un periodo dimezzato rispetto alle previsioni iniziali (che ipotizzavano uno stop di dieci mesi), grazie a una ottimizzazione delle fasi di cantiere concordata durante i Comitati Operativo Viabilità svoltisi con i Comuni interessati.
la chiusura dello svincolo di Gallarate sicuramente impatta su alcune categorie di persone, anche se in città è più diffusa l’abitudine a ricorrere alla superstrada 336 “della Malpensa”.
Di fatto l’itinerario alternativo consigliato da Autostrade corrisponde proprio all’uso della 336: prevede il passaggio urbano su viale Lombardia, cavalcavia della Mornera, via Buonarroti, Sempione e approdo appunto alla 336 in direzione A8.
Le ragioni del cantiere
L’intervento si è reso necessario per completare la riqualificazione delle barriere antirumore, secondo la nuova tipologia, ridefinita a seguito di una sentenza. Conclusi i lavori nei territori di Cassano Magnago e Cavaria con Premezzo, e archiviata la parentesi olimpica, Autostrade per l’Italia dà ora il via all’ultima fase dell’opera.
Per tutta la durata dei lavori, si consiglia agli automobilisti di monitorare i tempi di percorrenza, prevedendo possibili rallentamenti nelle ore di punta dovuti proprio al passaggio dalle tre corsie standard al restringimento a due.
