Incidente tra due auto a Gallarate. Una scappa prima dell’arrivo dei soccorsi
Lo scontro tra via Marsala e corso Sempione. Soccorse una donna di 43 anni e sua figlia
Soccorsi in azione per un incidente tra due auto che si è verificato intorno alle 15:15 di domenica 22 marzo all’incrocio tra via Marsala e corso Sempione a Gallarate.
Secondo le prime ricostruzioni riportate dai vigili del fuoco di Varese (intervenuti per assistere i sanitari e mettere in sicurezza l’area dell’incidente), una delle due auto coinvolte nell’impatto si sarebbe allontanata subito dopo lo scontro.
I soccorritori della Croce rossa di Busto Arsizio sono intervenuti con un’ambulanza per aiutare le persone che si trovavano a bordo del veicolo rimasto sul posto: una donna di 43 anni e sua figlia. Nessuna delle due ha riportato ferite gravi.
Oltre al soccorso sanitario e ai vigili del fuoco di Varese, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i la Polizia locale e i carabinieri di Gallarate, per fare i rilievi, vigilare sulle operazioni e ristabilire la circolazione, che alle 17:20 risultava ancora ostacolata dai resti dell’impatto.
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