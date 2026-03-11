Varese News

Varese Laghi

La Consulta Giovanile di Varese torna operativa: il 19 marzo si elegge il presidente

Dopo lo stop imposto dal covid, l'organismo di partecipazione dei giovani alla vita politico-amministrativa della città riprende il cammino con il suo primo incontro ufficiale

Generico 2018

La Consulta Giovanile di Varese rinasce. Giovedì 19 marzo, alle 18.30, nella Sala Matrimoni del Comune di via Sacco 5, si terrà il primo incontro ufficiale dell’organismo dopo anni di inattività: all’ordine del giorno l’elezione del presidente e del vicepresidente, le figure che guideranno l’assemblea nel suo lavoro ordinario.

La Consulta era attiva prima del 2020, poi il covid aveva di fatto interrotto il percorso. La ripartenza è stata avviata nel settembre 2025, quando il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza le modifiche al regolamento, primo passo concreto verso la ricostituzione dell’organismo. Nei mesi successivi è stata aperta una manifestazione di interesse per raccogliere le candidature: associazioni giovanili sportive, culturali, di volontariato e di categoria, organizzazioni politiche giovanili dei partiti presenti in Parlamento, istituti superiori, centri di formazione professionale e Università dell’Insubria hanno potuto candidare propri rappresentanti under 30.

Ora si passa alla fase operativa. L’incontro del 19 marzo, convocato dall’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, darà alla Consulta la sua struttura di guida. L’organismo è pensato come uno spazio autonomo e permanente in cui i giovani possono portare proposte su cultura, sport, sostenibilità, innovazione e inclusione sociale, in dialogo diretto con l’amministrazione comunale e con il servizio Informagiovani.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Stefania Radman
stefania.radman@varesenews.it

Il web è meraviglioso finchè menti appassionate lo aggiornano di contenuti interessanti, piacevoli, utili. Io, con i miei colleghi di VareseNews, ci provo ogni giorno. Ci sosterrai? 

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.