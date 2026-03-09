Ladri intercettati dalla Polizia Locale a Lavena Ponte Tresa
Il veicolo era legato ad alcuni furti, ora gli agenti stanno mettendo insieme gli elementi
Nella giornata di oggi, lunedì 9 marzo, una pattuglia della Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa ha riconosciuto e fermato un veicolo che nelle settimane precedenti era stato segnalato in relazione ad alcuni furti nei supermercati locali.
La settimana prima gli agenti avevano colto uno degli occupanti in flagranza di reato, procedendo a restituire il maltolto al supermercato e a procedere con denuncia (il quantitativo era troppo esiguo per un arresto). Gli stessi, secondo gli elementi raccolti dalla Locale, avevano già commesso alcuni furti non sventati nel territorio (e oltre).
Dopo un breve inseguimento, la Polizia Locale ha bloccato il veicolo, identificando le persone a bordo. L’identificazione sarà fondamentale per il continuo delle indagini sui sospettati e, sottolineano dal Comune, ha prevenuto altri possibili furti sul territorio.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.