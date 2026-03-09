Varese News

Ladri intercettati dalla Polizia Locale a Lavena Ponte Tresa

Il veicolo era legato ad alcuni furti, ora gli agenti stanno mettendo insieme gli elementi

Nella giornata di oggi, lunedì 9 marzo, una pattuglia della Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa ha riconosciuto e fermato un veicolo che nelle settimane precedenti era stato segnalato in relazione ad alcuni furti nei supermercati locali.

La settimana prima gli agenti avevano colto uno degli occupanti in flagranza di reato, procedendo a restituire il maltolto al supermercato e a procedere con denuncia (il quantitativo era troppo esiguo per un arresto). Gli stessi, secondo gli elementi raccolti dalla Locale, avevano già commesso alcuni furti non sventati nel territorio (e oltre).

Dopo un breve inseguimento, la Polizia Locale ha bloccato il veicolo, identificando le persone a bordo. L’identificazione sarà fondamentale per il continuo delle indagini sui sospettati e, sottolineano dal Comune, ha prevenuto altri possibili furti sul territorio.

Pubblicato il 09 Marzo 2026
