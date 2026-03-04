L’arcivescovo Delpini guida la via crucis zonale

Venerdì 6 marzo Varese accoglierà l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, per la solenne Via Crucis zonale, momento centrale del cammino quaresimale. Al’evento sono invitate le 232 parrocchie degli 11 decanati, da Luino a Somma Lombardo, da Sesto Calende ad Appiano Gentile.

Il rito non sarà solo un momento di preghiera, ma un vero e proprio “cammino artistico e spirituale” attraverso il centro cittadino, scandito da quattro stazioni, accompagnate da rappresentazioni sacre.: “La Condanna” prima dell’incrocio con via Morandi, “L’Incontro con Maria” al termine di via indipendenza, “La Seconda Caduta” all’inizio di corso Matteotti e “La Morte” nei pressi del Garibaldino in piazza Podestà.

A reggere la croce saranno figure simboliche: un rappresentante dell’Istituto la Casa e una persona disabile accompagnata da un barelliere di UNITALSI, un membro del gruppo del Cammino Sinodale, un giovane appartenente al Consiglio Pastorale della Comunità, un cavaliere di Malta e il decano di Varese.

Il programma e le autorità presenti

Il ritrovo è fissato per le 20.45, in via Crispi, 4, all’Istituto La Casa, nel sessantesimo dalla fondazione. La processione seguirà un ordine rigoroso: aprirà la Croce accompagnata da quattro candele, seguita dall’Arcivescovo, dal clero (preti e diaconi), dalle Autorità Civili e Militari e, infine, dal popolo di Dio.

Accanto a monsignor Delpini saranno presenti il Vicario Episcopale di Zona, don Franco Gallivanone, il Decano don Maurizio Cantù e il Prevosto di Varese monsignor Gabriele Gioia.

Le offerte raccolte, durante la serata, verranno devolute alle Romite Ambrosiane del Monastero della Bernaga per sostenere la comunità monastica nel restauro del proprio convento a La Valletta Brianza, dopo che un vasto incendio l’ha reso inagibile lo scorso ottobre.

Percorso e Stazioni

Il corteo attraverserà il cuore di Varese seguendo l’itinerario: via Crispi, piazza S. Giovanni XXIII, via Morandi, via Indipendenza, via Veratti, via Broggi, Corso Matteotti e, in fine, arrivo in piazza San Vittore.

In caso di maltempo, l’intera celebrazione si svolgerà direttamente all’interno della Basilica di San Vittore.

Data l’ampia affluenza prevista dalle parrocchie di tutta la provincia, sono state predisposte indicazioni specifiche.

Per i BUS:

Percorso consigliato (da A8): Largo Flaiano | piazza Monte Grappa | via Veratti | via Indipendenza | via Morandi | piazza S. Giovanni XXIII.

Scarico passeggeri: Piazza S. Giovanni XXIII (vicino alla partenza).

Parcheggio Bus: Piazzale De Gasperi (zona Stadio).

Carico passeggeri al termine: Piazza Monte Grappa (lato via Marconi/via Sacco).

Per le AUTO:

Parcheggi gratuiti: Via Bertolone e vie limitrofe.

Parcheggi a pagamento: Centro Commerciale “Le Corti”, via Sempione, parcheggi ACI (via S. Francesco d’Assisi e via Luini).