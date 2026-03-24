Le giornate FAI di primavera a Varese

Come ogni anno la primavera si apre con le giornate FAI, in cui vengono aperte al pubblico delle strutture che solitamente non sono accessibili. È sempre un’occasione di scoperta e di approfondimento su delle realtà che i più non sanno nemmeno che esistano.

Quest’anno a Varese il nocciolo centrale delle visite è stata l’imprenditoria, prima con la Villa Recalcati, edificata nella prima metà del settecento e dopo varie vicissitudini trasformata nel 1874 nel Grand hotel Excelsior, che ospitò tra gli altri Giuseppe Verdi e Gabriele d’Annunzio. Poi, il gran cinema Vittoria, inaugurato nel 1917 che riporta indietro ai tempi del cinema muto ed all’epoca pionieristica di questa arte. Ed infine alla villa Ermolli edificata dall’omonima famiglia di costruttori ora sede dell’ANCE, associazione costruttori edili della provincia di Varese.



Le fotografie riportate vogliono seguire le modalità ed i tempi di una visita coordinata dai volontari del FAI, quindi, cercando di trasmettere la partecipazione nel gruppo e la sensazione della visita guidata, dando risalto al ruolo del volontario ed alla sua passione nelle spiegazioni. Senza tale sforzo queste giornate non potrebbero esistere. È anche un modo per documentare tramite le fotografie delle realtà positive ed edificanti che altrimenti rischierebbero di non ricevere il giusto risalto.