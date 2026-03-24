Le giornate FAI di primavera a Varese
Un modo per documentare tramite le fotografie delle realtà positive ed edificanti che altrimenti rischierebbero di non ricevere il giusto risalto
Come ogni anno la primavera si apre con le giornate FAI, in cui vengono aperte al pubblico delle strutture che solitamente non sono accessibili. È sempre un’occasione di scoperta e di approfondimento su delle realtà che i più non sanno nemmeno che esistano.
Quest’anno a Varese il nocciolo centrale delle visite è stata l’imprenditoria, prima con la Villa Recalcati, edificata nella prima metà del settecento e dopo varie vicissitudini trasformata nel 1874 nel Grand hotel Excelsior, che ospitò tra gli altri Giuseppe Verdi e Gabriele d’Annunzio. Poi, il gran cinema Vittoria, inaugurato nel 1917 che riporta indietro ai tempi del cinema muto ed all’epoca pionieristica di questa arte. Ed infine alla villa Ermolli edificata dall’omonima famiglia di costruttori ora sede dell’ANCE, associazione costruttori edili della provincia di Varese.
Le fotografie riportate vogliono seguire le modalità ed i tempi di una visita coordinata dai volontari del FAI, quindi, cercando di trasmettere la partecipazione nel gruppo e la sensazione della visita guidata, dando risalto al ruolo del volontario ed alla sua passione nelle spiegazioni. Senza tale sforzo queste giornate non potrebbero esistere. È anche un modo per documentare tramite le fotografie delle realtà positive ed edificanti che altrimenti rischierebbero di non ricevere il giusto risalto.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
OttoMarco su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Tonino su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.