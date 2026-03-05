Luce e rinascita: due nuovi percorsi di pet therapy all’ospedale di Busto Arsizio

La piccola Belle e i suoi amici (Ariel, Tiana, Bibi e Merida) instancabili e preziosissimi, hanno cominciato questa settimana a prestare i loro servizi anche nei reparti di Riabilitazione e Hospice dell’Ospedale di Busto Arsizio. L’Asst Valle Olona ha infatti pensato a due attività di pet therapy dedicate ai pazienti che stanno recuperando le capacità funzionali e a quelli che attraversano i momenti più delicati della malattia.

Percorso Rinascita, «Il beneficio del contatto con gli animali»

Il Percorso di Rinascita, pensato per i pazienti impegnati nel recupero e nella rieducazione funzionale, avrà cadenza settimanale – ogni giovedì – dalle ore 15 alle ore 16.30. Previste attività sia individuali che con il coinvolgimento di piccoli gruppi di pazienti, supervisionati da operatori specializzati.

«Il contatto con gli animali, specie con quelli addestrati, porta numerosi benefici tra cui la riduzione dell’ansia e dello stress, il miglioramento dell’umore, il rilassamento muscolare ed è un indiscusso supporto alle terapie mediche e riabilitative – spiega il direttore generale dell’Asst Valle Olona, Daniela Bianchi -. Ringraziamo quindi l’associazione Scodinzoland Odv per questa opportunità unica».

Percorso Luce, «Dove il sostegno è fondamentale»

La squadra dietro ai nuovi percorsi di pet therapy. Da sinistra: Avv. Stefania Talarico, Dr. Bruno Cannavò – Reparto di Riabilitazione, Dr.ssa Federica Pozzi – Direttore Hospice e Cure Palliative, l’educatrice Michela Castagni con Ariel, Simona Milanese, la generosa donatrice, Giuseppe Di Napoli, Presidente Scodinzoland, Stefania Stigliano, Direttore Amministrativo ASST Valle Olona, il Dr. Pietro Di Benedetto, Reparto di Riabilitazione

Il Percorso Luce vede protagonista l’Hospice, un ambiente delicato nel quale sostegno e assistenza hanno un ruolo preponderante. La pet therapy in Hospice avrà cadenza settimanale e si caratterizzerà da visite individuali nelle stanze (15-30 minuti per ogni paziente), ma anche in attività di gruppo, se possibile, nella sala comune, insieme ai familiari.

«Abbiamo pensato – afferma Giuseppe Di Napoli, presidente dell’associazione Scodinzoland Odv – di attivare l’intervento assistito con gli animali anche qui per poter donare ai degenti momenti di conforto e serenità, per quanto possibile. Gli obiettivi che ci poniamo sono molteplici: ridurre la percezione del dolore, dell’ansia e della solitudine e creare un clima sereno all’interno del reparto. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla signora Simona Milanese per aver scelto di sostenere concretamente, grazie ad una generosa donazione, questi due percorsi. Ringrazio anche la Direzione strategica per averci permesso di metterli in atto».