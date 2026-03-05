Luce e rinascita: due nuovi percorsi di pet therapy all’ospedale di Busto Arsizio
Le iniziative pensate per i pazienti dei reparti di Riabilitazione e Hospice puntano a offrire benefici ai pazienti, tra cui la riduzione dell’ansia e dello stress, il miglioramento dell’umore e il rilassamento muscolare
La piccola Belle e i suoi amici (Ariel, Tiana, Bibi e Merida) instancabili e preziosissimi, hanno cominciato questa settimana a prestare i loro servizi anche nei reparti di Riabilitazione e Hospice dell’Ospedale di Busto Arsizio. L’Asst Valle Olona ha infatti pensato a due attività di pet therapy dedicate ai pazienti che stanno recuperando le capacità funzionali e a quelli che attraversano i momenti più delicati della malattia.
Percorso Rinascita, «Il beneficio del contatto con gli animali»
Il Percorso di Rinascita, pensato per i pazienti impegnati nel recupero e nella rieducazione funzionale, avrà cadenza settimanale – ogni giovedì – dalle ore 15 alle ore 16.30. Previste attività sia individuali che con il coinvolgimento di piccoli gruppi di pazienti, supervisionati da operatori specializzati.
«Il contatto con gli animali, specie con quelli addestrati, porta numerosi benefici tra cui la riduzione dell’ansia e dello stress, il miglioramento dell’umore, il rilassamento muscolare ed è un indiscusso supporto alle terapie mediche e riabilitative – spiega il direttore generale dell’Asst Valle Olona, Daniela Bianchi -. Ringraziamo quindi l’associazione Scodinzoland Odv per questa opportunità unica».
Percorso Luce, «Dove il sostegno è fondamentale»
Il Percorso Luce vede protagonista l’Hospice, un ambiente delicato nel quale sostegno e assistenza hanno un ruolo preponderante. La pet therapy in Hospice avrà cadenza settimanale e si caratterizzerà da visite individuali nelle stanze (15-30 minuti per ogni paziente), ma anche in attività di gruppo, se possibile, nella sala comune, insieme ai familiari.
«Abbiamo pensato – afferma Giuseppe Di Napoli, presidente dell’associazione Scodinzoland Odv – di attivare l’intervento assistito con gli animali anche qui per poter donare ai degenti momenti di conforto e serenità, per quanto possibile. Gli obiettivi che ci poniamo sono molteplici: ridurre la percezione del dolore, dell’ansia e della solitudine e creare un clima sereno all’interno del reparto. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla signora Simona Milanese per aver scelto di sostenere concretamente, grazie ad una generosa donazione, questi due percorsi. Ringrazio anche la Direzione strategica per averci permesso di metterli in atto».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.