Massimo Palazzi entra in Forza Italia, «La sua esperienza amministrativa e professionale un valore per il partito»

«Diamo il benvenuto a Massimo Palazzi, che ha accolto il nostro invito ad aderire a Forza Italia, certi che la sua esperienza amministrativa e la sua competenza professionale saranno un valore aggiunto per il nostro partito». Così Simone Longhini, segretario provinciale di Forza Italia Varese accoglie nelle file azzurre l’avvocato gallaratese e aggiunge: «dopo le recenti adesioni di sindaci e amministratori cui ne seguiranno altre nelle prossime settimane, il partito si dimostra sempre più attrattivo in Provincia di Varese per tutti i moderati che condividono i nostri valori».

Massimo Palazzi, già assessore alla cultura e ai servizi educativi della città di Gallarate, avvocato patrocinante in Cassazione e dottore di ricerca all’Università di Pavia, è stato consigliere dell’Ordine e responsabile dell’aggiornamento e formazione professionale. È autore di numerose pubblicazioni di carattere giuridico e storico. È inoltre presidente della Società Gallaratese per gli Studi Patri, importante istituzione culturale del territorio.

«Dinanzi a certi estremismi che non ritengo accettabili – dichiara Palazzi – vorrei impegnarmi a sostenere la cultura e il rispetto come valori fondamentali e fondativi della convivenza civile. La moderazione e il buon senso, unitamente alla concretezza nell’applicazione del diritto come presupposto di ogni forma di azione, possono, a mio parere, offrire il tempo e le condizioni per lavorare ad un progetto che riporti la Cultura, l’Educazione, l’Istruzione, la conoscenza storica e la valorizzazione delle peculiarità di ogni persona al centro dell’interesse di chi vuole coltivare veramente il progresso di una società umana. Mi rendo conto che al momento parlare di questi valori potrebbe sembrare non utile per chi vuole attirare un facile e immediato consenso, ma personalmente sono profondamente convinto che qualunque azione di buon governo, sia a livello locale sia a livello internazionale, non possa prescindere da tali valori».

«Sarà un lavoro a lungo termine – conclude Palazzi – ma non mi spaventa iniziare la salita di questo percorso».