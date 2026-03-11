Materia d’Impresa torna ogni giovedì sulla web tv di VareseNews
Diretta ogni giovedì alle 14,30. Primo appuntamento con l'impresa Barlocco di Sacconago. Lo streaming su Youtube, Facebook e Linkedin
Dopo una prima stagione che ha portato in studio 26 imprenditori del Varesotto, Materia d’Impresa riprende le sue trasmissioni. L’appuntamento è ogni giovedì alle 14.30 su VareseNews: venti minuti di diretta streaming da Materia in cui un rappresentante d’azienda si racconta attraverso una chiacchierata con la giornalista Stefania Radman.
Ad ogni puntata, una storia d’impresa raccontata in prima persona. Fondatori, CEO, rappresentanti di famiglia — chi guida un’azienda o l’ha fatta nascere — hanno uno spazio per parlare di valori, percorsi e progetti attraverso i canali digitali di Varesenews come YouTube, Facebook e Linkedin.
Marzo parte con tre appuntamenti: giovedì 12 è ospite la famiglia Barlocco, titolare dell’Officina Barlocco di Sacconago, specializzata nella lavorazione di lamiere in acciaio inossidabile, ferro e alluminio. Giovedì 19 marzo ci sarà Chiara Raddrizzani di ADR, storica azienda di Uboldo specializzata nella vendita di assali e sospensioni, mentre Giovedì 23 marzo sarà ospite invece Milena Maesani dello Studio Enso, specializzato in restauro artistico.
Le dirette sono aperte anche al pubblico: fino a 25 spettatori possono seguire la puntata direttamente dallo studio di Materia, semplicemente presentandosi nella sede di via Confalonieri 5 a Castronno.
GUARDA TUTTE LE PUNTATE DI MATERIA D’IMPRESA
