Openjobmetis, otto partite per scrivere il futuro

La stagione “tra color che son sospesi” della Openjobmetis prosegue tra alti e bassi. La vittoria dei biancorossi a Udine ha riportato Librizzi e compagni a ridosso della zona playoff anche se lo “storico” di questo campionato ricorda ai biancorossi quanto sia importante la continuità per centrare quell’obiettivo. Varese si era già portata avanti con il tris di vittorie Trieste-Trapani-Napoli a cavallo di Natale e Capodanno, poi però i due punti colti in Sicilia sono svaniti insieme agli Shark e le successive battute d’arresto hanno riportato in basso la squadra di Kastritis.

In ballo, comunque, ci sono ancora tre traguardi possibili: quello più ambizioso sono appunto i playoff (prime otto) seguito da un posto nella top 10 che dovrebbe bastare per qualificarsi almeno alla Fiba Europe Cup. Infine c’è quello meno esaltante, la salvezza, non ancora del tutto in cassaforte ma per la quale la sfida decisiva è la prossima con Treviso. Vediamo quindi quale sarà il cammino da qui a fine regular season dei biancorossi, ben sapendo che il verdetto finale non dipende solo dai risultati propri ma anche da quelli altrui.

DAL PARQUET – Ascolta qui sotto la 21a puntata del nostro podcast, dedicata a Udine-Varese

TREVISO E NAPOLI – Classifica alla mano, i prossimi due incontri della Openjobmetis sono da considerare abbordabili, seppure con criticità. Domenica 15 si torna a Masnago un mese dopo l’impresa con Brescia per affrontare Treviso: all’andata fu una sconfitta dolorosa che fece ricadere la OJM verso il basso. La Nutribullet di Nicola è la principale candidata alla retrocessione ma è squadra ancora viva (sconfitta di 1 con Venezia nel derby) e la società ha lavorato sul mercato riportando al PalaVerde JP Macura e aggiungendo il lungo Croswell in uscita da Napoli. Proprio i partenopei saranno il secondo ostacolo futuro di Varese e sono un po’ sulla graticola perché nell’ultimo periodo hanno raccolto poco. E hanno perso Naz Mitrou-Long per infortunio. La Openjobmetis ha il dovere di provare a espugnare il PalaBarbuto con l’avvertenza che, da quelle parti, si attendono un colpo di coda (coach Magro, intanto, è criticato dai tifosi).

TORTONA E TRIESTE – L’asticella si alzerà poi nel doppio impegno pre pasquale: il 29 marzo alla Itelyum Arena arriva Tortona, oggi quinta forza della LBA e tradizionale bestia nera per Varese. All’andata Iroegbu arrivò a 20 centimetri dall’impresa, cancellato però dalla stoppata di Biligha. Si partirà da sfavoriti, vedremo se Masnago darà il boost in più. Poi il Sabato Santo la OJM sarà a Trieste contro una squadra forte (molto) ma alle prese con una serie di problemi. Coach Gonzalez è stato esonerato, Brown e Brooks sono infortunati, Moretti è convalescente mentre le voci di un disimpegno del presidente Matiasic hanno arroventato l’ambiente.

SASSARI, CANTU’ E CREMONA – Se Varese sarà ancora in corsa per i playoff, dovrà assolutamente sfruttare il trittico in oggetto. Due squadre (sardi e brianzoli) sono stati per quasi tutto l’anno o alla pari o al di sotto dei biancorossi, la Vanoli ha perso un po’ di smalto rispetto all’eccellente girone di andata e – già salva da un pezzo – potrebbe rialzarsi. Fare previsioni per allora (12, 19, 26 aprile) sulle condizioni delle squadre è inutile ma di certo la squadra di Kastritis dovrà puntare al bottino grosso. E vincere il derby a Desio sarebbe un obiettivo già di per sé interessante.

PAUSA E VIRTUS – Il ritiro di Trapani inciderà parecchio sul cammino della Openjobmetis che rischia di chiudere con due settimane di anticipo il campionato rispetto alle rivali. Questo perché il 3 maggio la squadra riposerà, al posto di ospitare la defunta Shark, mentre nell’ultimo turno dovrà recarsi a Bologna per sfidare la Virtus (oggi capolista) che per allora sarà libera da impegni d’Eurolega e penserà solo ad approcciare i playoff nel migliore dei modi. Insomma: sulla carta non certo la partita più adatta per aggiungere due punti alla classifica di Varese. Per questo, qualunque sia l’obiettivo da raggiungere, andrebbe centrato entro la 28a giornata.

