Petrolio verso i 100 dollari con le navi bloccate a Hormuz
Dopo l’attacco all’Iran e la rappresaglia di Teheran il Brent balza del 10% negli scambi nel mercato non regolamentato. Timori per commercio e mercati globali
L’escalation tra Iran e Paesi del Golfo riaccende l’allarme sul prezzo del petrolio. L’attacco contro Teheran e la successiva rappresaglia rischiano di innescare uno shock sui mercati energetici e sul commercio internazionale, con le prime ricadute già visibili nelle contrattazioni.
Seconod le maggiori agenzie di stampa, centinaia di petroliere e navi di gas liquefatto risultano ferme ai lati dello Stretto di Hormuz, mentre diverse portacontainer dei grandi operatori della logistica sono state costrette a deviare le rotte evitando il Golfo.
Una situazione che ha immediatamente spinto al rialzo le quotazioni del greggio. Negli scambi sul mercato non regolamentato il barile è schizzato del 10%, anticipando possibili forti turbolenze all’apertura delle Borse asiatiche. Il Brent, riferimento internazionale per il prezzo del greggio, è passato dai 72,8 dollari della chiusura di venerdì a 80 dollari. Al di là delle rassicurazioni di Donald Trump gli analisti pronosticano un ulteriore avvicinamento alla soglia dei 100 dollari, livello raggiunto l’ultima volta allo scoppio della guerra in Ucraina. Un traguardo che, se confermato, avrebbe effetti diretti su inflazione, costi energetici e scambi globali.
Khamenei ucciso nei raid Usa-Israele, l’Iran promette vendetta
