Pierluigi Gilli guida la delegazione di Saronno all’evento nazionale di Forza Italia a Viterbo

Una delegazione di Saronno ha preso parte alla tre giorni dell’Accademia delle Libertà, organizzata da Forza Italia a Viterbo dal 28 febbraio al 1° marzo. L’iniziativa, rivolta ad amministratori e politici con incarichi istituzionali, era finalizzata a fornire formazione e aggiornamenti tecnici sui principali temi dell’attività amministrativa e politica.

A rappresentare la città è stato un gruppo guidato dal sindaco emerito Pierluigi Gilli, accompagnato dal giovane Edoardo Scialpi, 14 anni, insieme al padre Roberto, noto commerciante saronnese.

La sorpresa della kermesse

Proprio Edoardo Scialpi è stato tra i protagonisti dell’evento. Il giovane era già salito agli onori della cronaca locale per un intervento durante l’ultimo consiglio comunale aperto sul bilancio, quando aveva rivolto domande puntuali alla sindaca Pagani sul tema della sicurezza.

A Viterbo è diventato, secondo gli organizzatori, una delle sorprese della manifestazione. Apprezzato dalla senatrice Stefania Craxi e dal senatore Maurizio Gasparri, è stato citato da quest’ultimo nel discorso conclusivo e chiamato sul palco come simbolo di speranza per il futuro. Durante la tre giorni si è inoltre creato un legame con Simone Leoni, coordinatore nazionale dei giovani di Forza Italia.

Il ruolo dell’onorevole Librandi

La delegazione saronnese ha rappresentato l’onorevole Gianfranco Librandi, impegnato nella campagna per la promozione della riforma del sistema giudiziario insieme al co-direttore di Libero Pietro Senaldi. Librandi, con la senatrice Craxi, segue il dipartimento formazione del partito.

A Viterbo erano presenti Carlo Antonio Mazzola e Riccardo Servidio, che hanno portato il messaggio del parlamentare esprimendo soddisfazione per i contenuti e i risultati dell’Accademia.

Verso una scuola di formazione a Saronno

Tra le proposte emerse, anche l’idea di avviare a Saronno una scuola di formazione politica. Carlo Antonio Mazzola ha indicato nell’avvocato Pierluigi Gilli il possibile presidente dell’organizzazione.

Il commissario cittadino Rienzo Azzi ha inoltre conferito incarico a Edoardo Scialpi, insieme a Marco Caronni e Riccardo Servidio, di avviare e curare la comunicazione social di Forza Italia Saronno.

La tre giorni si è conclusa con un collegamento del ministro Antonio Tajani dalla Farnesina. Al termine dell’intervento, Tajani ha salutato la delegazione saronnese e ringraziato l’onorevole Librandi per il lavoro svolto a favore del partito.