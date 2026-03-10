Protesta dei pazienti oncologici rimasti senza parcheggio gratuito all’ospedale di Varese

Da circa una settimana, i pazienti oncologici o in dialisi ricoverati e in cura all’ospedale di Circolo di Varese non ricevono più i ticket per parcheggiare gratuitamente all’interno del sedime ospedaliero. Un disservizio che ha colpito alcune delle persone più fragili, costrette a sottoporsi a lunghe sedute di chemioterapia, radioterapia, immunoterapia o a trattamenti dialitici, e che ha scatenato le proteste di pazienti e familiari.

A segnalare il problema è una lettrice, il cui marito è paziente oncologico presso il presidio varesino. La donna racconta di aver cercato invano spiegazioni tra il personale ospedaliero, senza ottenere risposte chiare sulla motivazione della sospensione: « Era un servizio di riguardo verso chi ogni giorno o settimana deve fare terapie lunghe e, la sosta nei parcheggi dura anche una giornata. È inammissibile che l’amministrazione dell’ospedale abbia tolto questo servizio ai pazienti oncologici».

L’ASST Sette Laghi, interpellata sulla vicenda, ha voluto chiarire che non si è trattato di una scelta deliberata di ridurre i servizi offerti alle persone fragili, ma di un problema tecnico dell’azienda che gestisce i parcheggi all’interno dell’area ospedaliera. Un disguido nella fornitura dei biglietti cartacei da distribuire ai reparti, attualmente in via di risoluzione.

L’inconveniente diventa però l’occasione per modernizzare il sistema. L’azienda ospedaliera ha annunciato che, nel breve periodo, i biglietti cartacei verranno progressivamente sostituiti da schede ricaricabili, con l’obiettivo di rendere la gestione del servizio più efficiente e sostenibile.

L’ASST ha anche colto l’occasione per ricordare i criteri di accesso alla sosta gratuita, precisando chi ne ha effettivamente diritto: «Solo per chi si sottopone a dialisi o a terapie oncologiche e non per chi deve fare visite di follow up».