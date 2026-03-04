Provaci ancora Uyba: le Eurotek ospita Conegliano per tenere viva la serie

La Eurotek Laica UYBA è pronta per Gara2: questa sera – mercoledì 4 alle 20.30 – Busto ospita la seconda sfida dei quarti di finale playoff scudetto contro le pantere della Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Dopo la sconfitta (un 3-1 onorevole) in Gara 1 al Pala Verde, la formazione di Barbolini proverà a dare tutto per pareggiare la serie e allungarla alla “bella” che si disputerà di nuovo nel palasport trevigiano. Lo staff medico sta lavorando per recuperare Melanie Parra, pedina fondamentale dell’attacco bustocco ma assente in Gara1 per un risentimento al ginocchio.

Chiaramente Conegliano rimane la favorita ma lo “storico” stagionale lascia aperta qualche speranza per le Farfalle che contro le gialloblu hanno sempre disputato partite onorevoli e addirittura capaci di portare punti in regular season.

In caso di sconfitta, comunque, la stagione della Uyba proseguirà con i playoff Challenge, organizzati per decidere la partecipazione delle italiane nelle coppa europea minore della prossima stagione. Se Busto dovesse perdere questa sera entrerà nel girone A con la prima miglior eliminata dai playoff, con la 9a (Firenze) e la 12a della regular season.

«Non partiamo battute – annuncia Pelloni alla vigilia – Al PalaVerde abbiamo dimostrato, come nei due incontri di regular season, che abbiamo le armi per poter dar fastidio anche a una corazzata come Conegliano. Ci vorrà un’impresa ma siamo cariche, speriamo di recuperare anche Melanie Parra che ci potrà dare un’ulteriore mano e contiamo sul supporto del nostro pubblico e della nostra arena. Mai come questa volta sarà fondamentale»

Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 23 Parra, 52 Booth. All. Barbolini.

Conegliano: 1 Gabi, 4 Zhu, 5 Scognamillo, 6 Ewert, 9 Lubian, 10 De Gennaro (L), 11 Haak, 14 Wolosz, 15 Adigwe, 16 Daalderop, 18 Chirichella, 19 Fahr, 23 Sillah. All. Santarelli.