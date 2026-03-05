Prove generali di futuro: al Talent Day di Confindustria, studenti a colloquio con le imprese del territorio

Sono stati 350 gli studenti e le studentesse degli istituti tecnici economici e industriali del territorio che hanno avuto l’opportunità di misurarsi con delle simulazioni di colloquio di lavoro direttamente con HR manager e imprenditori di 25 aziende varesine. L’occasione è stata offerta dalla terza edizione del Talent Day di Confindustria Varese che si è tenuta questa mattina al Centro Congressi Ville Ponti di Varese.

Un evento organizzato congiuntamente dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione e da Generazione d’industria, il progetto di orientamento ultradecennale rivolto agli studenti delle scuole tecnologiche ed economiche del territorio con l’obiettivo di rilanciare la cultura industriale e valorizzare il merito dei giovani. Una giornata, appunto, dedicata agli studenti delle classi quarte e quinte dei 17 Istituti tecnici della provincia di Varese, per far prendere loro confidenza con l’approccio al mondo del lavoro e imparare a fare subito buona impressione alle imprese. A fare da trainer, i titolari e i responsabili del personale delle aziende iscritte al Gruppo Giovani e a quelle partner del Progetto Generazione d’Industria di Confindustria Varese.

“Abbiamo scelto di riproporre questa iniziativa perché crediamo nel valore di un dialogo senza barriere tra imprese e giovani studenti che si apprestano ad entrare a far parte del mondo del lavoro – ha affermato Tiziano Barea, Presidente di Btsr International Spa e Ambassador di Generazione d’Industria –. In queste giornate i ragazzi e le ragazze non solo incontrano imprenditori, HR e manager, ma hanno l’occasione di raccontarsi e di mettere in luce quali competenze e soft skill stiano acquisendo durante il percorso di studi. È un confronto orientato al futuro: le aziende possono scovare talenti e offrire loro opportunità di inserimento lavorativo; gli studenti possono conoscere più da vicino le realtà manifatturiere presenti sul territorio e avere, così, una più amplia scelta nell’individuare la propria strada”.

Costruire un dialogo one to one tra i responsabili delle imprese e gli studenti in procinto di diplomarsi e desiderosi di entrare a far parte del mondo del lavoro o in dubbio sull’Università o l’ITS a cui iscriversi per la prosecuzione degli studi. È anche questo lo scopo del Talent Day.

“Una giornata che rappresenta l’impegno che, come Movimento, portiamo avanti nel diffondere la cultura d’impresa tra le nuove generazioni – ha dichiarato Pietro Conti, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese -. Il nostro Gruppo partecipa attivamente nel coinvolgere in iniziative e progettualità gli studenti delle scuole superiori della provincia. Siamo la generazione più vicina a loro per età, chi meglio di noi può fare da collante tra scuola e impresa? Partecipare a un appuntamento così rappresentativo, che fa incontrare direttamente imprenditori e studenti, è essenziale. I ragazzi tornano a casa con spunti concreti e consigli pratici. Utili per orientarsi e immaginare il proprio futuro. Le imprese, da parte loro, prendono confidenza con le nuove generazioni pronte a sbarcare nel mercato occupazionale”.

I nomi delle 25 aziende che hanno partecipato al Talent Day: Adr Spa, Bakelite Italia Srl, BTicino Spa, Btsr International Spa, Carl Zeiss X-Ray Technologies Srl, Comerio Ercole, Centro Style Spa, Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera Spa, Crealis, Elmec Informatica Spa, Eolo Spa, Exergy International Srl, Ficep Spa, Fogliani Spa, Hgt Srl, Interfluid Srl, Iwt Srl, Kpmg, Lascor, Lati Industria Termoplastici Spa, Leonardo Spa, Sea Spa, Secondo Mona Spa, Spm Spa Società Benefit, Vodafone Automotive Spa.

Presente alla giornata anche Umana, partner dell’evento, che ha organizzato due workshop. Il primo, dal titolo: “Dalla storia al feed: storytelling digitale”, per scoprire come raccontarsi durante un colloquio e sapersi distinguere sia online sia offline. Il secondo, “Il tuo brand: personal branding al lavoro” focalizzato su soft skills, identità e reputazione nel mondo digitale. “Oggi più che mai è fondamentale creare occasioni concrete di incontro tra giovani e imprese – ha dichiarato Maria Raffaella Caprioglio, Presidente di Umana -. Con il sostegno alla terza edizione del Talent Day di Confindustria Varese intendiamo favorire un confronto concreto tra studenti e aziende, costruendo un collegamento diretto e di valore tra percorsi di studio, realtà imprenditoriali e opportunità professionali. Crediamo sia fondamentale promuovere la cultura d’impresa, offrendo ai giovani una possibilità di orientamento. L’incontro con imprenditori e responsabili HR consente agli studenti di capire cosa cercano le imprese e quali siano le competenze, sia hard sia soft, più richieste. Per le imprese, allo stesso tempo, è un’occasione preziosa per raccontarsi e conoscere giovani motivati, ascoltarne aspirazioni e competenze e presentare le loro opportunità di inserimento e crescita”.