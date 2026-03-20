Quando i dati raccontano le donne: alla LIUC un incontro sulle statistiche di genere
Un momento di riflessione sul valore dei dati per leggere le disuguaglianze e orientare le politiche pubbliche. È questo il cuore del convegno in programma martedì 24 marzo 2026 alle ore 10.30 all’Università Carlo Cattaneo di Castellanza
Un momento di riflessione sul valore dei dati per leggere le disuguaglianze e orientare le politiche pubbliche. È questo il cuore dell’incontro “Quando i dati fanno rumore: le statistiche di genere”, in programma martedì 24 marzo 2026 alle ore 10.30 all’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza.
L’evento, promosso da Istat in collaborazione con l’ateneo, mette al centro il ruolo delle statistiche ufficiali nell’analisi della condizione femminile e delle trasformazioni sociali, offrendo strumenti utili per comprendere fenomeni spesso invisibili e sostenere politiche più efficaci.
Nel corso dell’incontro verranno presentati dati e analisi che riguardano temi centrali come la violenza di genere, gli stereotipi e il divario economico tra uomini e donne. Le indagini Istat, in particolare, permettono di far emergere anche la parte di violenza non denunciata, offrendo una lettura più completa del fenomeno.
Tra gli elementi evidenziati anche la bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro e il divario retributivo, fattori che contribuiscono a situazioni di fragilità e dipendenza economica. Dati che richiamano la necessità di un impegno condiviso tra istituzioni, imprese e società civile.
Momento centrale della mattinata sarà il dialogo con Linda Laura Sabbadini, tra le principali protagoniste dello sviluppo delle statistiche sociali e di genere in Italia, che offrirà una lettura dei cambiamenti in corso attraverso i numeri.
Il programma
24 marzo 2026 – ore 10.30
Università Carlo Cattaneo – LIUC, Aula C229 (Castellanza)
10:30 – Saluti e introduzione
Anna Gervasoni, rettrice LIUC
Giulia De Candia, dirigente Ufficio territoriale Area Nord-Ovest Istat
10:45 – Violenza di genere: fenomeno e stereotipi nei dati ufficiali
Arianna Carra, Istat
11:15 – Oltre l’inclusione: il divario retributivo di genere
Eliana Minelli, LIUC
11:45 – I numeri che raccontano i cambiamenti
Federico Visconti, LIUC e consigliere Istat
Dialogo con Linda Laura Sabbadini
12:25 – Conclusioni
Chiara Gigliarano, LIUC
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