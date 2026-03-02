Ribaltamento a Caronno Pertusella, ferita una donna di 65 anni
Ancora da verificare le cause dell'incidente avvenuto poco prima delle ore 8 di lunedì 2 marzo in viale Cinque Giornate. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri
Incidente stradale nella mattinata di lunedì 2 marzo, a Caronno Pertusella. Poco prima delle ore 8, per motivi ancora da verificare, un’auto si è ribaltata mentre percorreva viale Cinque Giornate, importante arteria viabilistica della città. Nell’impatto è rimasta coinvolta una donna di 65 anni.
I soccorsi sul posto
La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto i mezzi di soccorso in codice d’emergenza, un’ambulanza e un’auto medica. Oltre al personale sanitario, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per il supporto agli operatori sanitari e la messa in sicurezza del veicolo e del tratto stradale interessato dal ribaltamento. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo.
Rilievi e viabilità
Sul luogo del sinistro sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Saronno per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non sono note le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo. Le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo potrebbero causare rallentamenti alla circolazione locale in viale Cinque Giornate.
