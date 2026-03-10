Varese News

Varese Laghi

Rimprovera due ragazzi sul lungofiume a Luino: la discussione sfocia in sberle

I giovani sono stati rimproverati perché avrebbero sporcato la sponda del fiume. Dalle parole si è passati alle sberle: un ragazzo ha un occhio nero, l'adulto un colpo alla testa

Carabinieri Verbania

Un rimprovero per alcuni rifiuti abbandonati sulla sponda del fiume Tresa è sfociato a mani alzate sul lungolago di Luino. Tutto è iniziato verso le 18:30 di oggi, martedì 10 marzo, quando un uomo di 58 anni ha richiamato due ragazzi, entrambi minorenni (di 15 e 17 anni), chiedendo loro di non sporcare l’area.

La discussione è degenerata rapidamente in uno scontro. Ad avere la peggio, secondo le prime ricostruzioni, uno dei ragazzi, rimasto con una ferita al volto, e l’uomo, che invece ha riportato una botta in testa.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Luino per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i coinvolti. Il personale sanitario della Croce Rossa di Luino, coordinato dalla Soreu Laghi, ha prestato le prime cure direttamente in strada.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.