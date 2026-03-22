Ritrovata l’auto “fuggita” dopo l’incidente a Gallarate, si cerca il conducente

La Polizia locale di Gallarate ha già individuato il veicolo protagonista dell’incidente nel primo pomeriggio in Corso Sempione: danneggiato, è stato lasciato parcheggiato appena fuori dal centro cittadino, non lontano tra l’altro dal comando della Locale. Si cerca ancora il conducente, di cui comunque sono state acquisite immagini da video sorveglianza.

Il veicolo di grossa cilindrata avrebbe tagliato la strada a un altro mezzo senza rispettare la precedenza, provocando un violento impatto. Dopo lo scontro, il conducente del veicolo responsabile si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Sul posto è rimasta l’altra vettura, a bordo della quale viaggiava una famiglia, tra cui una ragazza di 13 anni. Fortunatamente, nonostante il forte spavento, non si segnalano al momento conseguenze gravi per le persone coinvolte, ma il mezzo ha riportato danni significativi.

Determinanti per le indagini si sono rivelate le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno consentito alla polizia locale di rintracciare il veicolo fuggito, in sosta appunto in una strada pubblica non troppo distante dal luogo dell’accaduto. La stessa videosorveglianza ha dato elementi importanti per risalire al conducente, che sarebbe stato identificato, ma non ancora fermato. Ancora da comprendere se la fuga integri anche un reato penale.