Sala evita il ko alla Pro Patria, con l’Ospitaletto Franciacorta finisce 0-0

La sfida tra Ospitaletto Franciacorta e Pro Patria si è conclusa con un pareggio per 0-0 nel teatro del “Gino Corioni”, stesso risultato dell’andata. A farsi preferire sono stati i padroni di casa, che hanno costruito diverse occasioni da gol grazie alle combinazioni tra gli uomini offensivi. Il migliore in campo tra i tigrotti è stato senza dubbio il portiere Sala, autore di interventi decisivi che hanno permesso alla sua squadra di mantenere la porta inviolata ed evitare la sconfitta, in particolare sulle conclusioni di Gualandris nel primo tempo e su Gobbi nel finale.

La squadra di mister Bolzoni si è vista raramente dalle parti di Sonzogni: da segnalare soltanto un tiro di Tunjov nella prima frazione e un tentativo nel finale di Masi, oltre a diversi errori tecnici tra lanci e passaggi che non hanno messo gli attaccanti nelle condizioni ideali per colpire. I biancoblù hanno alzato il baricentro nella ripresa, riuscendo ad arginare in alcuni tratti di gara le ripartenze dei padroni di casa.

Il punto conquistato serve soprattutto alla formazione bresciana, che sale a quota 34, agganciando l’Arzignano, vittorioso a Lumezzane. La Pro Patria, invece, si porta a 18 punti, momentaneamente a –3 dalla Virtus Verona (impegnata in serata con il Novara), ma vede allontanarsi ulteriormente la quintultima posizione dopo il successo della Pergolettese contro la Pro Vercelli, che sale a quota 32, a +14 dai tigrotti.

Fischio d’inizio

La Pro Patria conferma il consolidato 4-3-3 con Sala tra i pali, in difesa al posto degli squalificati Sassaro e Motolese giocano Pogliano e Mora, al fianco di Masi e Travaglini, con quest’ultimo che fa rifiatare Felicioli. A centrocampo fuori Di Munno e Ferri, al loro posto ci sono Schirò, che come col Cittadella occupa la casella davanti alla difesa, e Frosali, confermato invece l’ex di turno Tunjov. In attacco confermati Udoh e Desogus, affiancati da Citterio che sostituisce Renelus.

L’Ospitaletto Franciacorta risponde con il 4-4-2 con Sonzogni tra i pali, il quartetto difensivo è composto da Gualandris, Nessi, Possenti e Casali, a centrocampo ci sono Mondini, Ievoli, Panatti e Messaggi, davanti confermata la coppia Gobbi-Bertoli.

Primo tempo

Partono meglio i padroni di casa, che già all’11’ costruiscono una manovra interessante: Gobbi allarga di prima sulla destra per Mondini, il quale serve rasoterra Bertoli. L’intuizione è buona, ma Sala legge tutto in anticipo e blocca a terra. Pochi minuti dopo è ancora l’Ospitaletto a rendersi pericoloso: Gobbi cambia fronte e trova Messaggi sulla sinistra. L’esterno entra in area e calcia in diagonale, ma trova ancora i guantoni di Sala. La sfera si impenna e finisce sui piedi di Gualandris, che prova la conclusione al volo senza però inquadrare lo specchio della porta. Al 16’ arriva lo squillo della Pro Patria: Desogus appoggia per l’ex Tunjov, che si sposta il pallone sul sinistro e tenta di sorprendere Sonzogni sul primo palo. L’idea è brillante, ma il tiro termina sull’esterno della rete. Al 24’ doppia, clamorosa occasione per l’Ospitaletto. Dopo un’azione avviata da Desogus e interrotta da Gualandris, i padroni di casa ripartono in contropiede: inserimento di Gobbi che preferisce chiudere il triangolo con il numero 16, il quale calcia di prima intenzione trovando però un attento Sala sulla sua strada. Sulla respinta si avventa Messaggi, ma il suo tentativo al volo viene murato da un difensore ospite. Alla mezz’ora, sugli sviluppi di un corner battuto da Gualandris, il pallone sbatte addosso a Nessi e schizza verso la porta, ma Sala è ancora una volta pronto a bloccare. Dopo quattro minuti di recupero, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi: primo tempo intenso e combattuto, ma il parziale resta 0-0.

Secondo tempo