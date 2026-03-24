Saronno, il Comitato per il No festeggia: “La Costituzione è salva”

Il comitato per il No e il Movimento 5 Stelle di Saronno festeggiano dopo l’esito del referendum sulla riforma costituzionale. Festa doppia, sia per il risultato nazionale, dove il No ha vinto in 17 regioni su 20, sia per il risultato di Saronno, unica grande città della provincia di Varese dove il no ha prevalso, con il 52,09%.

«La Costituzione è salva – dicono i promotori saronnesi del No – I cittadini hanno rigettato una riforma che voleva mettere “le mani” su 7 articoli della Costituzione. L’Italia si scuote e risponde NO. Saronno risponde NO. La risposta del Paese è stata chiara: quando sono in gioco i principi fondamentali della nostra democrazia, gli italiani non restano a guardare. Ha perso una riforma fatta male e imposta con arroganza, distante dai bisogni reali dei cittadini e priva del necessario confronto democratico».

Una lettura particolare merita proprio il risultato di Saronno, che insieme a Caronno Pertusella, e alle piccole comunità di Castello Cabiaglio e Curiglia con Monteviasco, compone la minoranza dei comuni “controcorrente” in una provincia di Varese tutta schierata per il Sì. «A Saronno il No vince con orgoglio, confermando una comunità attenta, consapevole e pronta a difendere i valori costituzionali».

Nel commento trova spazio anche la posizione del Movimento 5 Stelle di Saronno, tra i principali promotori del Comitato cittadino per il No, che ribadisce la volontà di proseguire l’impegno sia nelle istituzioni sia sul territorio.

«Il Movimento 5 Stelle continuerà a portare avanti, nelle istituzioni e sul territorio, un impegno coerente per la trasparenza, la partecipazione e la tutela della democrazia. Grazie a tutte e a tutti».