Saronno Servizi diventa digitale: pagamenti e atti arrivano direttamente sull’App IO

Saronno Servizi S.p.A. accelera sul fronte della digitalizzazione introducendo un nuovo sistema per l’invio degli atti amministrativi. Grazie all’integrazione tra l’App IO e la piattaforma nazionale SEND (Servizio Notifiche Digitali), i cittadini e le imprese potranno ricevere comunicazioni ufficiali e documenti a valore legale direttamente sul proprio smartphone, riducendo drasticamente i tempi di attesa e i costi legati alla tradizionale modulistica cartacea.

Addio alle raccomandate cartacee

Il nuovo sistema nasce per semplificare il rapporto tra l’ente e l’utente. La piattaforma SEND è stata progettata specificamente per digitalizzare l’invio degli atti della Pubblica Amministrazione, garantendo la stessa validità giuridica di una raccomandata con ricevuta di ritorno. L’obiettivo è duplice: da un lato rendere più efficiente il lavoro degli uffici e dall’altro offrire un servizio più immediato a chi deve ricevere avvisi di pagamento o solleciti amministrativi.

Come funziona il servizio su App IO

Il meccanismo è lineare e intuitivo. Una volta che Saronno Servizi emette l’atto, questo viene caricato sulla piattaforma SEND e inviato al destinatario, che riceve una notifica istantanea sul proprio dispositivo tramite l’App IO. Per consultare il documento, l’utente deve semplicemente autenticarsi con le proprie credenziali SPID o tramite la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

«L’utente riceve un avviso immediato – spiegano da Saronno Servizi S.p.A. – e può accedere al documento autenticandosi con SPID o Carta d’Identità Elettronica. Dall’app è possibile consultare e scaricare l’atto e, se previsto, effettuare il pagamento degli importi dovuti in pochi passaggi».

Quali atti verranno inviati digitalmente

Il raggio d’azione del nuovo portale copre diverse tipologie di tributi e comunicazioni formali. Sarà possibile ricevere avvisi di pagamento relativi alla TARI e all’IMU, oltre a notifiche per altri servizi gestiti dalla società, solleciti amministrativi e atti che richiedono una presa visione certificata. Il sistema garantisce la tracciabilità totale della notifica, assicurando la certezza della consegna nel pieno rispetto delle norme sulla digitalizzazione della PA.

Risparmio e sostenibilità ambientale

I vantaggi per la comunità sono numerosi, a partire dall’abbattimento dei costi di stampa e spedizione che gravano sulle casse pubbliche e, indirettamente, sui cittadini. Oltre all’aspetto economico, l’iniziativa ha una forte valenza ecologica grazie al minor consumo di carta. Inoltre, l’integrazione con il circuito PagoPA permette di saldare eventuali pendenze direttamente dall’applicazione, eliminando code agli sportelli e passaggi burocratici superflui.