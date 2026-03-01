Varese News

Scialpinista di Gallarate precipita in un crepaccio. Sospeso il recupero

La tragedia è avvenuta sabato 28 febbraio al Colle Vincent sul massiccio del Monte Rosa. L’uomo è caduto in un crepaccio insieme ad altre due persone della comitiva che sono state trasportate in ospedale in ipotermia

elisoccorso montagna

Sono state sospese e non riprenderanno oggi, a causa del maltempo, le operazioni di recupero dello scialpinista di Gallarate caduto sabato 28 febbraio in un crepaccio al Colle Vincent, a quota 4.000 metri, in Valle d’Aosta, sul massiccio del Monte Rosa. (foto di repertorio)
L’uomo, che faceva parte di un gruppo di sei scialpinisti, è caduto in un crepaccio del ghiacciaio insieme ad altri due compagni.
Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Sierra Alpha 1-SA1 e SA3 della Protezione civile, con le guide del Soccorso alpino valdostano e del Sagf della Guardia di finanza. Due sono stati recuperati  e trasportati al Pronto Soccorso d’Aosta con traumi non gravi e ipotermia. Per lo scialpinista di Gallarate, rimasto più in basso, e incastrato nel ghiaccio in un punto difficile da raggiungere, per il momento ogni tentativo è stato vano.
La decisione di sospendere le operazioni di recupero è dovuta alle condizioni meteo avverse che impediscono l’intervento e anche alla complessità dell’operazione. (Fonte Aosta Sera)

Pubblicato il 01 Marzo 2026
