Servizio Civile 2026: a Laveno Mombello disponibili 5 posti per i giovani dai 18 ai 28 anni

Il Comune di Laveno Mombello promuove il bando del Servizio Civile Universale 2026, realizzata in collaborazione con SCANCI (Servizio Civile ANCI Lombardia), offrendo a cinque giovani l’opportunità di vivere un’esperienza di impegno civico e crescita personale al servizio della comunità.

Il progetto consentirà ai partecipanti di affiancare gli uffici comunali e i servizi culturali e sociali del comune, contribuendo ad attività rivolte ai cittadini e alla valorizzazione del patrimonio locale. Il Servizio Civile rappresenta un’occasione concreta per conoscere da vicino il funzionamento della pubblica amministrazione, acquisire competenze utili per il futuro professionale e partecipare attivamente alla vita della comunità.

Il percorso prevede un periodo di servizio retribuito e momenti di formazione, con l’obiettivo di accompagnare i giovani in un’esperienza significativa dal punto di vista umano e professionale.

I tre progetti a cui candidarsi si svolgono nei settori (D) “Patrimonio storico, artistico e culturale” e (E) “Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport”, di cui 1 posto è previsti per la biblioteca, 2 per l’ufficio cultura che segue gli eventi, il museo e la promozione territoriale e 2 per i servizi educativi scolastici ed extrascolastici.

QUALCHE DATO

Il bando scade alle 14.00 di mercoledì 8 aprile

Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi, per un impegno settimanale di circa 25 ore, con inizio previsto per il 18 settembre 2026

Prevedono la certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro.

Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari a euro 519,47 e l’attestato di fine servizio.

Prima di inviare la propria candidatura, è utile verificare se si hanno I REQUISITI:

cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Ulteriori dettagli per la presentazione della domanda sono contenuti nel bando consultabile al link: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/

PER CANDIDARSI

Le domande si possono presentare solo attraverso la piattaforma a cui si accede principalmente con SPID o con CIE.

Una volta entrati sulla piattaforma, ci sono 3 sezioni

PROGETTO DATI E DICHIARAZIONI TITOLI ED ESPERIENZA

QUALE PROGETTO SCEGLIERE?

Nella sezione 1-PROGETTI si apre una maschera in cui bisogna fare attenzione a un paio di punti:

CODICE ENTE che identifica in modo univoco il COMUNE DI LAVENO MOMBELLO: 232105

«Il Servizio Civile – sottolinea il Sindaco Luca Santagostino – rappresenta un’opportunità preziosa per i nostri giovani: un’esperienza che permette di mettersi al servizio della comunità, crescere come cittadini e acquisire competenze utili per il futuro. A Laveno Mombello significa anche entrare in contatto con un’Amministrazione dinamica, giovane e proiettata al futuro, che guarda con entusiasmo alle nuove generazioni e vuole coinvolgerle nella costruzione della comunità di domani.

Le candidature sono aperte ai giovani interessati a mettersi in gioco in un contesto dinamico e formativo, svolgendo attività di supporto nei servizi comunali e nelle iniziative rivolte alla cittadinanza.

Tutte le informazioni sui requisiti di partecipazione, sulle modalità di candidatura e sulle scadenze sono disponibili sul sito del Comune di Laveno Mombello e sui canali di SCANCI.

Per informazioni:

Comune di Laveno Mombello: Ufficio Cultura 0332.625.534

Sito web: www.comune.laveno.va.it⁠

www.scanci.it/notizie/dettaglio/prova-bando_2026223/