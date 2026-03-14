Servizio Civile in Auser: un anno tra solidarietà e impegno civico

Un’opportunità per mettersi in gioco, sostenere le persone fragili e vivere un anno di crescita personale e professionale. È aperto il nuovo bando del Servizio Civile Universale 2026, e Auser Volontariato Varese mette a disposizione due posti per il progetto intitolato “Le Comunità si tingono d’argento”.

Cosa fa un volontario in Auser?

L’associazione è un punto di riferimento storico sul territorio varesino per il supporto alla terza età e alle disabilità. I giovani selezionati si occuperanno di attività cruciali per la comunità:

Telefonia sociale: ascolto e contrasto alla solitudine.

Accompagnamento protetto: supporto negli spostamenti verso luoghi di cura per anziani, disabili e malati oncologici.

Aiuto concreto: assistenza per la spesa, consegna di farmaci e disbrigo di pratiche burocratiche.

Facilitazione digitale e cultura: supporto nell’uso degli strumenti di comunicazione moderni.

I dettagli dell’offerta

Il Servizio Civile in Auser non è solo volontariato, ma un impegno strutturato che prevede:

Compenso mensile: 519,47 €.

Impegno orario: 25 ore settimanali.

Durata: 12 mesi di impegno civico.

Requisiti: Età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Come candidarsi

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per l’8 aprile 2026. Gli interessati possono trovare un ambiente stimolante e formativo presso la sede di Varese.

Contatti e Informazioni:

Sede: Piazza De Salvo 9 (entrata via Lombardi), Varese.

Telefono e WhatsApp: 333 6203578 – 0332 813262.

Email: auservolontariatovarese@gmail.com.