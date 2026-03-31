SESI premiata da Sebach per la crescita e l’eccellenza professionale

SESI ha ricevuto da Sebach un importante attestato di riconoscimento per la significativa crescita registrata nel corso dell’ultimo anno.

In particolare, SESI si è distinta per il significativo incremento percentuale, raggiungendo una crescita del +15% rispetto al 2024. Un risultato che testimonia un percorso di sviluppo solido e costante, frutto di una strategia orientata alla qualità e alla soddisfazione del cliente.

Questo traguardo rappresenta non solo un dato numerico di rilievo, ma anche il riconoscimento della professionalità, dell’impegno e della passione che quotidianamente guidano il lavoro del team SESI. L’attenzione al cliente, la qualità dei servizi offerti e la dedizione delle persone sono elementi chiave che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo.

“Ricevere questo attestato da Sebach rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e, al tempo stesso, una forte responsabilità. – dichiara Pio Benvenuto, Direttore Generale SESI – È un risultato che premia il lavoro di squadra e la determinazione con cui affrontiamo ogni sfida.

Questo riconoscimento valorizza non solo i risultati raggiunti, ma soprattutto il metodo con cui li abbiamo ottenuti: competenza, affidabilità e una costante attenzione alle esigenze dei clienti.

Continueremo a investire nelle nostre persone e nell’innovazione, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente questo percorso e affrontare con fiducia le sfide future”.

SESI proseguirà il proprio percorso di crescita attraverso un piano di sviluppo fondato su investimenti mirati, ottimizzazione dei processi e strategie commerciali sempre più focalizzate sul valore per il cliente. L’azienda intende rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio, consolidare le relazioni con i partner e cogliere nuove opportunità di mercato, mantenendo al centro qualità, affidabilità e capacità di risposta alle esigenze del settore.

In questo contesto, il riconoscimento ricevuto rappresenta non solo un punto di arrivo, ma soprattutto una leva per continuare a crescere in modo strutturato e sostenibile, confermando SESI come realtà dinamica e orientata al miglioramento continuo.