Sette giorni sulla Via Francisca per i 10 anni: come unirsi alle tappe

Nel 2026 ricorre il decimo anniversario dalla prima percorrenza ufficiale della Via Francisca del Lucomagno, l’itinerario che collega il confine svizzero a Pavia e si innesta poi sulla Via Francigena verso Roma.

Per celebrare la ricorrenza, da venerdì 27 marzo a giovedì 2 aprile un gruppo organizzato di pellegrini attraverserà l’intero tracciato lombardo, partendo da Lavena Ponte Tresa e arrivando a Pavia al termine di sette tappe.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione aperta al pubblico: in ogni giornata, infatti, sarà possibile unirsi al gruppoe partecipare al cammino anche solo per singole tappe, condividendo l’esperienza lungo il percorso.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria tramite l’apposito link, che trovi CLICCANDO QUI. I camminatori dovranno organizzarsi in autonomia per il raggiungimento del punto di partenza, per il rientro e per il pranzo.

Durante il tragitto sono previsti incontri con le amministrazioni locali e le comunità dei territori attraversati: ai partecipanti è richiesta la disponibilità a prendervi parte e a rispettare le indicazioni organizzative della camminata.

PROGRAMMA

1° Tappa | Lavena – Ganna | Venerdì 27 Marzo

Ore 9:00 Varese partenza in Bus per Lavena Ponte Tresa

Ore 10:15 Lavena Ponte Tresa – Rimessa del Tram – Incontro istituzionale – Consegna credenziali

Pranzo al Parco dell’Argentera.

17:30 Ganna – Badia di San Gemolo Incontro istituzionale.

2° Tappa | Ganna – Sacro Monte | Sabato 28 Marzo

Partenza ore 9:00

Ore 10:30 Brinzio – Sede Parco Campo dei Fiori – Incontro istituzionale

Pranzo libero

Ore 15:00 Arrivo al Sacro Monte – visita punti d’interesse

3° Tappa | Sacro Monte – Castiglione | Domenica 29 Marzo

Partenza ore 8:30

Ore 10:30 Palazzo Estense – Incontro istituzionale

Pranzo a Morazzone – Incontro Istituzionale

Arrivo all’ostello ore 16:00.

Ore 17:00 Castiglione Olona – Palazzo Branda Incontro istituzionale

4° Tappa | Castiglione – Castellanza | Lunedì 30 Marzo

Partenza ore 9:00

Ore 13.00 Pranzo al ‘Approdo dei Calimali’ – Incontro istituzionale

Ore 17:30 Castellanza Comune – Incontro istituzionale

5° Tappa | Castellanza – Castelletto di Cuggiono | Martedì 31 Marzo

Partenza ore 9:00

Ore 12:00 Buscate Comune – Incontro Istituzionale – pranzo

Ore 16:00 Cuggiono Comune – Incontro Istituzionale

6° Tappa | Castelletto di Cuggiono – Morimondo | Mercoledì 1 Aprile

Partenza ore 9:00

Pranzo a Robecco sul Naviglio.

Ore 15:00 Abbiategrasso Castello Visconteo – Incontro istituzionale

Ore 17:30 Morimondo – Sala dell’Abbazia – Incontro istituzionale

Visita Abbazia

7° Tappa | Morimondo – Pavia | Giovedi 2 Aprile

Partenza ore 8:30

Ore 10:00 Bereguardo Comune – Incontro istituzionale

Ore 11:00 Torre d’Isola – Incontro Sindaco – Pranzo

Ore 16:00 Pavia Comune Incontro istituzionale

Ore 17:00 San Pietro in Ciel d’Oro – Consegna dei Testimonium – Rientro