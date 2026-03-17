Sette giorni sulla Via Francisca per i 10 anni: come unirsi alle tappe
Dal 27 marzo al 2 aprile un gruppo di pellegrini percorrerà il tracciato da Lavena a Pavia: partecipazione gratuita anche per singole giornate, con iscrizione obbligatoria
Nel 2026 ricorre il decimo anniversario dalla prima percorrenza ufficiale della Via Francisca del Lucomagno, l’itinerario che collega il confine svizzero a Pavia e si innesta poi sulla Via Francigena verso Roma.
Per celebrare la ricorrenza, da venerdì 27 marzo a giovedì 2 aprile un gruppo organizzato di pellegrini attraverserà l’intero tracciato lombardo, partendo da Lavena Ponte Tresa e arrivando a Pavia al termine di sette tappe.
L’iniziativa rappresenta anche un’occasione aperta al pubblico: in ogni giornata, infatti, sarà possibile unirsi al gruppoe partecipare al cammino anche solo per singole tappe, condividendo l’esperienza lungo il percorso.
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria tramite l’apposito link, che trovi CLICCANDO QUI. I camminatori dovranno organizzarsi in autonomia per il raggiungimento del punto di partenza, per il rientro e per il pranzo.
Durante il tragitto sono previsti incontri con le amministrazioni locali e le comunità dei territori attraversati: ai partecipanti è richiesta la disponibilità a prendervi parte e a rispettare le indicazioni organizzative della camminata.
PROGRAMMA
1° Tappa | Lavena – Ganna | Venerdì 27 Marzo
Ore 9:00 Varese partenza in Bus per Lavena Ponte Tresa
Ore 10:15 Lavena Ponte Tresa – Rimessa del Tram – Incontro istituzionale – Consegna credenziali
Pranzo al Parco dell’Argentera.
17:30 Ganna – Badia di San Gemolo Incontro istituzionale.
2° Tappa | Ganna – Sacro Monte | Sabato 28 Marzo
Partenza ore 9:00
Ore 10:30 Brinzio – Sede Parco Campo dei Fiori – Incontro istituzionale
Pranzo libero
Ore 15:00 Arrivo al Sacro Monte – visita punti d’interesse
3° Tappa | Sacro Monte – Castiglione | Domenica 29 Marzo
Partenza ore 8:30
Ore 10:30 Palazzo Estense – Incontro istituzionale
Pranzo a Morazzone – Incontro Istituzionale
Arrivo all’ostello ore 16:00.
Ore 17:00 Castiglione Olona – Palazzo Branda Incontro istituzionale
4° Tappa | Castiglione – Castellanza | Lunedì 30 Marzo
Partenza ore 9:00
Ore 13.00 Pranzo al ‘Approdo dei Calimali’ – Incontro istituzionale
Ore 17:30 Castellanza Comune – Incontro istituzionale
5° Tappa | Castellanza – Castelletto di Cuggiono | Martedì 31 Marzo
Partenza ore 9:00
Ore 12:00 Buscate Comune – Incontro Istituzionale – pranzo
Ore 16:00 Cuggiono Comune – Incontro Istituzionale
6° Tappa | Castelletto di Cuggiono – Morimondo | Mercoledì 1 Aprile
Partenza ore 9:00
Pranzo a Robecco sul Naviglio.
Ore 15:00 Abbiategrasso Castello Visconteo – Incontro istituzionale
Ore 17:30 Morimondo – Sala dell’Abbazia – Incontro istituzionale
Visita Abbazia
7° Tappa | Morimondo – Pavia | Giovedi 2 Aprile
Partenza ore 8:30
Ore 10:00 Bereguardo Comune – Incontro istituzionale
Ore 11:00 Torre d’Isola – Incontro Sindaco – Pranzo
Ore 16:00 Pavia Comune Incontro istituzionale
Ore 17:00 San Pietro in Ciel d’Oro – Consegna dei Testimonium – Rientro
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